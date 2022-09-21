Елітна армія жмуриків: Остапчук постібався з Тіматі, Джигана і Баскова через мобілізацію в росії

Після заяви владіміра путіна про часткову мобілізацію у Москві та Петербурзі вже роздають повістки. Тож Володимир Остапчук нагадав про кількох завзятих фанів війни в Україні – Тіматі, Баскова, Газманова, свого друга Кіркорова та одесита Джигана.

У своєму терміновому зверненні путін оголосив часткову мобілізацію у росії. Тож Володимир Остапчук зауважив, що ті, хто останні пів року так старанно "топили"за свого президента, нарешті зможуть підтримати війну не в соцмережах, а на полі бою.

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Остапчук постібався з зіркових путіністів через мобілізацію в росії

Шоумен пропонує вручити повістки другу Путіна реперу Тіматі, Миколі Баскову, Філіпу Кіркорову, який називав окупантів героями і співав для них у Криму, співаку Олегу Газманову та реперу з Одеси Джигану.

До уваги російських військкоматів. Була б крута інтеграція з Авіасейлс, але їх вже не випустять. А тепер не словом, а ділом. Дірявий батальйон,

– написав Володимир Остапчук у пості та інстаграм-сторіс.

Цікаво, що на російському Aviasales вже розкупили усі квитки з Москви в Єреван і Стамбул на 21 та 22 вересня, були лише рейси з пересадками. До слова, ціни на квитки на 23 вересня шалено підскочили.

У коментарях вибухнули сміхом

Користувачі інстаграму ідею Остапчука оцінили й запропонувати підкріпити елітний батальйон такими як Расторгуєв з "Любэ", Тіна Канделакі, Баста, Григорій Лепс, Регіна Тодоренко і її чоловік Влад Топалов, "офіцер гола ср*ка" Тарзан, Лариса Доліна та Алі Лорак, яких делегують у медсестри: