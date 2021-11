Måneskin стали найкращими рокерами Європи, отримавши нагороду в панчохах: фото

Італійський гурт Måneskin став один з найуспішніших учасників конкурсу Євробачення, які щомісяця підкорюють увесь світ. Про них знають не лише у Європі, а й на інших континентах світу. Напередодні музиканти отримали нагороду MTV EMA 2021 у номінації "Найкращий рок-гурт".

Музична подія відбулась днем раніше у Будапешті, Угорщина. На червону доріжку події приїхали найкращі виконавці та гурти сучасності, і серед них увагу фотографів приковували італійці з Måneskin. Вони були, як завжди, епатажні та зухвалі, а от лідер колективу – Даміано Давид вразив усіх своїх оригінальним образом – 22-річний хлопець одягнув чорні панчохи у сіточку на підтяжках, поєднавши їх з ботфортами на невисоких підборах, трусами зі стразами, прозорою блузою і шкіряними рукавицями. Інші музиканти були одягнені у сяючі костюми.

До слова Українка Таня Муіньо отримала нагороду MTV EMA 2021 разом з Едом Шираном та Måneskin



Måneskin на MTV EMA 2021 / Фото Getty Images

Італійці виглядали дуже впевнено і неймовірно щасливо, адже така премія – перша у їхній творчості. Варто сподіватись, що наступною їхньою нагородою стане музична премія Греммі-2022 у січні наступного року.

Зазначимо, що на MTV Europe Music Awards 2021 у номінації "Найкращий рок-гурт" з гуртом Måneskin змагались такі музичні "гуру", як Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon та The Killers.

Måneskin на премії MTV Europe Music Awards 2021: дивитись відео онлайн

Повний список нагород у MTV EMA 2021

Найкращий артист

Ed Sheeran

Doja Cat

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Найкращий попвиконавець

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Найкраща пісня

Ed Sheeran – "Bad Habits"

Doja Cat ft. SZA – "Kiss Me More"

Justin Bieber – "Peaches" ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Olivia Rodrigo – "Drivers License"

The Kid LAROI, Justin Bieber – "STAY"

Найкраще відео

Lil Nas X – "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Doja Cat ft. SZA – "Kiss Me More"

Ed Sheeran – "Bad Habits"

Justin Bieber – "Peaches" ft. Daniel Caesar, Giveon

Normani ft. Cardi B – "Wild Side"

Taylor Swift – "willow"

Найкраща колаборація

Doja Cat ft. SZA – "Kiss Me More"

Black Eyed Peas, Shakira – "GIRL LIKE ME"

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – "Leave the Door Open"

Lil Nas X, Jack Harlow – "INDUSTRY BABY"

The Kid LAROI, Justin Bieber – "STAY"

The Weeknd & Ariana Grande – "Save Your Tears (Remix)"

Найкращий новий виконавець

Saweetie

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

The Kid LAROI

Найкращий електронний виконавець

David Guetta

Calvin Harris

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Найкращий рок-гурт

Måneskin

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

The Killers

Найкраща альтернативна музика

YUNGBLUD

Twenty One Pilots

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

WILLOW

Найкраща латинська музика

Maluma

Bad Bunny

J. Balvin

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Найкращий хіп-хоп

Nicki Minaj

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Найкращий K-POP

BTS

LISA

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

TWICE

Найкращий гурт

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic