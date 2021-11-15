Måneskin стали найкращими рокерами Європи, отримавши нагороду в панчохах: фото
Джерело:24 канал
Італійський гурт Måneskin став один з найуспішніших учасників конкурсу Євробачення, які щомісяця підкорюють увесь світ. Про них знають не лише у Європі, а й на інших континентах світу. Напередодні музиканти отримали нагороду MTV EMA 2021 у номінації "Найкращий рок-гурт".
Музична подія відбулась днем раніше у Будапешті, Угорщина. На червону доріжку події приїхали найкращі виконавці та гурти сучасності, і серед них увагу фотографів приковували італійці з Måneskin. Вони були, як завжди, епатажні та зухвалі, а от лідер колективу – Даміано Давид вразив усіх своїх оригінальним образом – 22-річний хлопець одягнув чорні панчохи у сіточку на підтяжках, поєднавши їх з ботфортами на невисоких підборах, трусами зі стразами, прозорою блузою і шкіряними рукавицями. Інші музиканти були одягнені у сяючі костюми.
До слова Українка Таня Муіньо отримала нагороду MTV EMA 2021 разом з Едом Шираном та Måneskin
Måneskin на MTV EMA 2021 / Фото Getty Images
Італійці виглядали дуже впевнено і неймовірно щасливо, адже така премія – перша у їхній творчості. Варто сподіватись, що наступною їхньою нагородою стане музична премія Греммі-2022 у січні наступного року.
Зазначимо, що на MTV Europe Music Awards 2021 у номінації "Найкращий рок-гурт" з гуртом Måneskin змагались такі музичні "гуру", як Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon та The Killers.
Måneskin на премії MTV Europe Music Awards 2021: дивитись відео онлайн
Повний список нагород у MTV EMA 2021
Найкращий артист
Ed Sheeran
Doja Cat
Justin Bieber
Lady Gaga
Lil Nas X
The Weeknd
Найкращий попвиконавець
BTS
Doja Cat
Dua Lipa
Ed Sheeran
Justin Bieber
Olivia Rodrigo
Найкраща пісня
Ed Sheeran – "Bad Habits"
Doja Cat ft. SZA – "Kiss Me More"
Justin Bieber – "Peaches" ft. Daniel Caesar, Giveon
Lil Nas X – "MONTERO (Call Me By Your Name)"
Olivia Rodrigo – "Drivers License"
The Kid LAROI, Justin Bieber – "STAY"
Найкраще відео
Lil Nas X – "MONTERO (Call Me By Your Name)"
Doja Cat ft. SZA – "Kiss Me More"
Ed Sheeran – "Bad Habits"
Justin Bieber – "Peaches" ft. Daniel Caesar, Giveon
Normani ft. Cardi B – "Wild Side"
Taylor Swift – "willow"
Найкраща колаборація
Doja Cat ft. SZA – "Kiss Me More"
Black Eyed Peas, Shakira – "GIRL LIKE ME"
Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – "Leave the Door Open"
Lil Nas X, Jack Harlow – "INDUSTRY BABY"
The Kid LAROI, Justin Bieber – "STAY"
The Weeknd & Ariana Grande – "Save Your Tears (Remix)"
Найкращий новий виконавець
Saweetie
Giveon
Griff
Olivia Rodrigo
Rauw Alejandro
The Kid LAROI
Найкращий електронний виконавець
David Guetta
Calvin Harris
Joel Corry
Marshmello
Skrillex
Swedish House Mafia
Найкращий рок-гурт
Måneskin
Coldplay
Foo Fighters
Imagine Dragons
Kings Of Leon
The Killers
Найкраща альтернативна музика
YUNGBLUD
Twenty One Pilots
Halsey
Lorde
Machine Gun Kelly
WILLOW
Найкраща латинська музика
Maluma
Bad Bunny
J. Balvin
Rauw Alejandro
Rosalía
Shakira
Найкращий хіп-хоп
Nicki Minaj
Cardi B
DJ Khaled
Drake
Kanye West
Megan Thee Stallion
Найкращий K-POP
BTS
LISA
Monsta X
NCT 127
ROSÉ
TWICE
Найкращий гурт
BTS
Imagine Dragons
Jonas Brothers
Little Mix
Måneskin
Silk Sonic