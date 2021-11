Måneskin стали лучшими рокерами Европы, получив награду в чулках: фото

Итальянская группа Måneskin стала одним из самых успешных участников конкурса Евровидения, которая каждый месяц покоряют весь мир. О них знают не только в Европе, но и на других континентах мира. Накануне музыканты получили награду MTV EMA 2021 в номинации "Лучшая рок-группа".

Музыкальное событие произошло днем ​​ранее в Будапеште, Венгрия. На красную дорожку приехали лучшие исполнители и группы современности, и среди них внимание фотографов приковывали итальянцы из Måneskin. Они были, как всегда, эпатажные и дерзкие, а вот лидер коллектива – Дамиано Давид поразил всех своих оригинальным образом – 22-летний парень надел черные чулки в сеточку на подтяжках, соединив их с ботфортами на невысоких каблуках, трусами со стразами, прозрачной блузкой и кожаными перчатками. Остальные музыканты были одеты в блестящие костюмы.

К слову Украинка Таня Муиньо получила награду MTV EMA 2021 вместе с Эдом Шираном и Måneskin

Måneskin на MTV EMA 2021 / Фото Getty Images

Итальянцы выглядели очень уверенными и невероятно счастливыми, ведь такая премия первая в их творчестве. Будем надеяться, что следующей их наградой станет музыкальная премия Грэмми-2022 в январе следующего года.

Отметим, что на MTV Europe Music Awards 2021 в номинации "Лучшая рок-группа" с группой Måneskin соревновались такие музыкальные "гуру", как Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon и The Killers.

Måneskin на премии MTV Europe Music Awards 2021: смотреть видео онлайн

