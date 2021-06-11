Переможці Євробачення-2021 Måneskin позували у фотосесії для Vanity Fair Italia

Італійські рокери Måneskin, які здобули перемогу на Євробачення-2021, знялися у фотосесії для глянцю Vanity Fair Italia та прикрасили обкладинку нового випуску. Стильну зйомку присвятили місяцю прайду та підтримці ЛГБТ-суспільства.

Тріумфатори пісенного конкурсу стали головними героями нового випуску Vanity Fair Italia. Вони не лише дали велике інтерв'ю, а й позували у стильній фотосесії, кадри з якої вже розлетілися мережею.

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Måneskin у фотосесії для Vanity Fair Italia

Вокаліст гурту Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі та барабанщик Ітан Торки зухвало позували на камеру у стильному вбранні.

Для фотосесії музиканти обрали одяг та прикраси елітних брендів Gucci, Etro, Saint Laurent By Anthony Vaccarello, Cartier, Bvlgari, Christian Louboutin. Ефектні образи рокерів доповнювали відповідний макіяж і зачіски.



Måneskin у фотосесії для Vanity Fair Italia / Фото Vanity Fair Italia



Måneskin у фотосесії для Vanity Fair Italia / Фото Vanity Fair Italia

Інтерв'ю Måneskin

Måneskin стали героями номеру, що присвячений місяцю прайду, ЛГБТ-спільноті. Тому учасники колективу в інтерв'ю поділилися власним досвідом, що стосується цієї теми.

Вікторія Де Анжеліс: "З дитинства я чітко уявляла, ким та якою хочу бути. Я відкидала те, що властиво дітям. Всі навколо сміялися з мене, бо я каталася на ковзанах, грала у футбол і не одягала спідниці. Я давала собі шанс бути тою, ким хотіла. Так, довелося трішки постраждати, але в мене вистачило сміливості. Сьогодні я знаю, якби тоді її не вистачило, я б страждала ще більше. Бо тоді я б залишила іншим можливість приймати найвадливіше рішення – рішення про мене".

Даміано Давид: "Переконання, що до психолога йдуть божевільні, – широко поширене невігластво. Ніхто не народжується розумним. І часто буває важко зрозуміти, чому ми взагалі живемо, не говорячи вже про походження та направлення наших бажань. Це довгий шлях до ясності, що супроводжує становлення особистості.

Засудження жіночої сексуальності – більш люте, постійне і принизливе. Наприклад, якщо я багато займаюся сексом – я крутий, а Вікторія – повія. Там, де я показую себе сильним, – я лідер, а Віторія – стерва і скалка в дупі. Як чоловік, я маю привілеї, і осуд, якому я можу піддаватися, незрівнянний з тим, що відчуває жінка. Коментарі про мою зовнішність зосереджені тільки на зовнішності й не стосуються мого професіоналізму та компетентності. З жінками все навпаки".