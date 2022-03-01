З мізками п**да у вас, – Маша Єфросиніна закликала росіян не боятись і скинути Путіна

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре звернулась до росіян. Вона закликала не боятися виходити на мітинги й протестувати проти кровопролитної війни.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре звернулась до російського народу. Вона поділилась, що буде знову й знову намагатися боротися з ворожою пропагандою.

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Маша Єфросиніна вкотре звернулась до росіян

Зірка зізналась, що не отримала жодного дзвінка чи слова підтримки від родичів у Росії та окупованому Криму, тож зробила висновки, що "мізки їм прошивають з колосальною силою".

Але я це переживу, це моя особиста війна і моя особиста відсіч війні, яка йде паралельно з боку Росії, інформаційної грьоб*ної війни. Я змушена визнати, що поки що ви в ній перемагаєте. Бо якщо 150 мільйонів сидить по хатах, не виходить на вулицю, боїться грьоб*них ЗАКів – то з мізками пі**а у вас,

– сказала Маша Єфросиніна.

"Те, що відбувається четверту добу в моїй країні, називається війною без правил. Ваш диктатор – це мерзенна тварюка – віддає розпорядження вбивати людей. За ці дні обстріляно житлові будинки, померло 20 дітей та сотні дорослих, тисячі поранено. Обстріли ведуться з ракетних установок... Сьогодні розпочалися мирні переговори й ми молилися, що це буде хоча б сім годин затишшя. Але ні", – додала вона.

Телеведуча додала, що поки тривали перемовини між делегаціями, було завдано страшних ударів по Харкову, а на Київ почалась ракетна атака. Єфросиніна обурилась, що росіяни на тлі цих моторошних подій досі сидять вдома та бояться поліцейських й автозаків.

Ви можете вийти на вулиці, щоб знести одну **бану людину, яка, ***уй, збожеволіла! Вбиває мій народ, моїх дітей, наших матерів. Ви руйнуєте мою країну, яка вас взагалі не просила до нас приходити! Я говорю російською все своє життя, і, як бачите, жива – наші "нацисти" мене не зачепили. А ви вбиваєте мене,

– наголосила Маша.

"Виходьте на вулиці! Мільйон людина впорається з жменькою поліцейських! Ми впоралися у 2014 році і ви впораєтеся. Відстоюйте своє право жити! Відстоюйте своє право бути не зомбі, а людьми вільними", – вкотре попросила Єфросиніна.

Звернення Маші Єфросиніної до росіян:

Нагадаємо, Маша Єфросиніна спільно з Міністерством оборони та світовою айті-спільнотою запропонувала кожному російському солдату скласти зброю. За це він може отримати 5 мільйонів рублів у криптовалюті та амністію.

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