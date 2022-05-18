Мій мозок палає, – травесті-діва Монро прокоментувала гомофобні заяви Федишин
Джерело:фейсбук Діви Монро
Травесті-діва й телеведуча Монро відреагувала на заяви Ірини Федишин щодо представників ЛГБТ-спільноти. Жінка здивована тим, як співачка потрапила в журі конкурсу, де людей не засуджують за їхню гендерну ідентичність.
Ірина Федишин оскандалилась заявою про ЛГБТ-спільноту. На її висловлювання відреагувала телеведуча й акторка Діва Монро, вона ж Невгамовна Монро.
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Діва Монро про гомофобну позицію Федишин
Телеведуча шокована позицією української співачки. Вона також здивована тим, що зірку запросили в журі Євробачення, де толерантно ставляться до будь-яких проявів особистостей, а учасниками шоу часто стають представники ЛГБТ-спільноти. Наприклад, цього року таким був учасник від Австралії Шелдон Райлі.
Мій мозок палає: виявляється співачка Ірина Федишин — гомофобка, вважає ЛГБТ грішниками, які себе руйнують (це пряма мова). І її запрошують в журі самого егегейського конкурсу в Європі. Як так, Карл? Бл*дь. Ну, сиди у своєму маленькому храмі, співай для духовних віруючих. Маленька біографічна довідка: має економічну освіту та закінчила музичну школу. Отаке,
– поділилась Монро.
Що сказала Ірина Федишин
Вкотре коментуючи бали, виставлені національним журі України, Ірина Федишин висловилась про гомосексуальних людей, яких засуджувала й раніше. Вона зізналась, що їй нібито було важко дивитись Євробачення-2022, бо там були представники ЛГБТ.
"Я абстрагувалась від цього. Незважаючи на те, що ЛГБТ-спільнота для мене – це великий гріх, але я цих людей не засуджую. Тому що це їхнє життя і вони самі його руйнують. Якщо вам так подобається – ми всі будемо відповідати перед Богом. Я – духовна людина, я чітко знаю, що це є важкий гріх, але кожен робить висновки. Ми всі різні, ми не святі, всі грішать, будь ласка, – вам подобається себе руйнувати – руйнуйте", – заявила артистка.
Реакція мережі
Під думками Діви Монро схожими переконаннями діляться і її шанувальники та підписники. Вони теж не розуміють, як Ірина Федишин стала одною з суддів.
- "Не перестану це повторювати, деяким артистам краще роти позаліплювати скотчем";
- "Ця Федишин – це якийсь тотальний п*здець. І коли вже нарешті покажуть людей, які вибрали це придуркувате жюрі?";
- "Ні, ну вона завжди була дуже тупою";
- "Так-так. В нас ще багато таких";
- "Федишин розповідає, що поставила 10 балів Польщі, але кинула їх на десяте місце – так вона просто дурна білявка. А зараз з'ясувалося що тупа та обмежена";
- "Боже, яке кончене!";
- "Всі питання до Суспільного. Як така людина могла з'явитися в журі? Як взагалі могло з'явитися таке некомпетентне журі?";
- "Як вона опинилася в тому жюрі?! Що вона несе? Хто це взагалі?!";
- "Вона на сцені й в журі, бо має "папіка", себто її чоловік спонсор і продюсер. ЛГБТ грішники, але у самої образ "Бордельна Барбі". Ну таке";
- "Тупість – це важкий гріх".