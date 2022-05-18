Мій мозок палає, – травесті-діва Монро прокоментувала гомофобні заяви Федишин

Травесті-діва й телеведуча Монро відреагувала на заяви Ірини Федишин щодо представників ЛГБТ-спільноти. Жінка здивована тим, як співачка потрапила в журі конкурсу, де людей не засуджують за їхню гендерну ідентичність.

Ірина Федишин оскандалилась заявою про ЛГБТ-спільноту. На її висловлювання відреагувала телеведуча й акторка Діва Монро, вона ж Невгамовна Монро.

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Діва Монро про гомофобну позицію Федишин

Телеведуча шокована позицією української співачки. Вона також здивована тим, що зірку запросили в журі Євробачення, де толерантно ставляться до будь-яких проявів особистостей, а учасниками шоу часто стають представники ЛГБТ-спільноти. Наприклад, цього року таким був учасник від Австралії Шелдон Райлі.

Мій мозок палає: виявляється співачка Ірина Федишин — гомофобка, вважає ЛГБТ грішниками, які себе руйнують (це пряма мова). І її запрошують в журі самого егегейського конкурсу в Європі. Як так, Карл? Бл*дь. Ну, сиди у своєму маленькому храмі, співай для духовних віруючих. Маленька біографічна довідка: має економічну освіту та закінчила музичну школу. Отаке,

– поділилась Монро.

Що сказала Ірина Федишин

Вкотре коментуючи бали, виставлені національним журі України, Ірина Федишин висловилась про гомосексуальних людей, яких засуджувала й раніше. Вона зізналась, що їй нібито було важко дивитись Євробачення-2022, бо там були представники ЛГБТ.

"Я абстрагувалась від цього. Незважаючи на те, що ЛГБТ-спільнота для мене – це великий гріх, але я цих людей не засуджую. Тому що це їхнє життя і вони самі його руйнують. Якщо вам так подобається – ми всі будемо відповідати перед Богом. Я – духовна людина, я чітко знаю, що це є важкий гріх, але кожен робить висновки. Ми всі різні, ми не святі, всі грішать, будь ласка, – вам подобається себе руйнувати – руйнуйте", – заявила артистка.

Реакція мережі

Під думками Діви Монро схожими переконаннями діляться і її шанувальники та підписники. Вони теж не розуміють, як Ірина Федишин стала одною з суддів.