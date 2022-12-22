У вільний Херсон і до знищеної "Мрії": в Україну приїхали івентори з Європи, Грузії та Канади

Україну відвідали організатори фестивалів, культурних подій та нічні мери зі Словаччини, Канади, Грузії, Латвії та Македонії. За п'ять днів вони проїхалися від Львова до Херсона та на власні очі побачили жахи війни.

Всеукраїнська Асоціація Музичних Подій спільно з Night Ambassadors запросила в Україну представників креативно-розважальної індустрії з різних куточків світу, передає 24 канал. За перші два дні вони побачили Київ та область – зруйновані житлові будинки, театри, літак "Мрія", пам'ятник Шевченку в Бородянці, якому окупанти прострелили голову.

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У звільнений Херсон вони приїхали з гуманітарною допомогою та генераторами, а в Миколаєві побували біля будівлі обласної державної адміністрації, по якій Росія вдарила ще 29 березня. Їхній візит завершився Львовом – зустріччю з мером Андрієм Садовим та керівником реабілітаційного центру Unbroken. Серед гостей були:

Міхал Кащак – організатор найбільшого музичного фестивалю в Словаччині Pohoda;

Логін Кочішкі – засновник найбільшого музичного фестивалю TAKSIRAT у Македонії;

Давід Лежава – музичний продюсер та експерт з розвитку нічного життя у Тбілісі, керівник ACT4culture;

Звяд Гелбакхіані – співзасновник клубу BASSIANI та фестивалю ISKRA;

Метью Грондін – очільник канадської організації MTL 24/24 з Монреалю;

Ільзе Янковська – публіцистка, промоутерка у Fund for Democarcy.

Після побаченого на Київщині Ільзе Янковська написала: "Я розумію, що це вже давно не путінська війна. Не Путін наказав прострелити голову українському поету, "прикрасити" кулями дім культури та стадіон в Ірпені, бомбити цивільні будинки в Бучі та Бородянці".

Всі організатори погодились, що наразі найголовніше – не мовчати, підтримувати краудфандингові проєкти, а також працювати в колаборації з українськими артистами і митцями,

– передає UAME.

Організатори івентів та фестивалів в Україні / Фото UAME, Таша Дудка

Організатори івентів та фестивалів в Україні / Фото UAME, Таша Дудка

Організатори івентів та фестивалів в Україні / Фото UAME, Таша Дудка

Організатори івентів та фестивалів в Україні / Фото UAME, Таша Дудка

Організатори івентів та фестивалів в Україні / Фото UAME, Таша Дудка

івентори з Європи, Грузії та Канади вражені, що культурне життя в Україні вирує попри війну, тож готові до культурного обміну з нашими митцями.