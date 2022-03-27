"Місто-герой": гурт "Роялькіт" випустив пісню про Маріуполь, де точаться жорсткі бої

Український рок-гурт "Роялькіт" випустив щемливу пісню "Місто-герой" про Маріуполь, за який досі точаться бої, однак він залишається українським.

Гурт "Роялькіт" виступав у Маріуполі у 2016 та 2021 роках, учасники гурту мають там близьких, тож доля міста для музикантів дуже важлива. Тому співаки випустили щемливу пісню про місто.

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"Роялькіт" випустили пісню про Маріуполь

"Місто-герой" – пісня про Україну та українців, які мужньо протистоять російським військам, що прийшли відібрати в нас найцінніше. Про людей, міста, про націю. Разом ми сила! Разом переможемо!

– підкреслили учасники гурту.

"Роялькіт" записали лаконічне відео, в якому емоційно виконали пісню.

"В цей непростий для нас всіх час ми хочемо присвятити цю пісню місту Маріуполю, де зараз тривають запеклі бої, де гинуть мирні люди, де гинуть діти, де українські воїни мужньо тримають оборону. Для "Роялькіт" Маріуполь особливе місце. Там наші друзі, родичі, там наші спогади про фестиваль "Червона рута" – додали музиканти.

Роялькіт – "Місто-герой": дивіться відео

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