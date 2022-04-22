"Мистецтво – теж протистояння": Зеленська звернулась до гостей виставки у Венеції

Перша леді України Олена Зеленська відзначила важливість мистецтва у час війни. Вона звернулась до учасників і гостей Венеціанської бієнале.

21 квітня відбулась одна з провідних виставок світу – Венеціанська бієнале. На виставку прибула делегація українських митців. Дружина президента Зеленського звернулась до учасників та гостів у листі, який зачитав Посол України в Італії.

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Олена Зеленська звернулась до учасників Венеціанського бієнале

У зверненні перша леді розповіла, що кожен митець пройшов непростий шлях через війну.

На українських експонатах цього року також є попіл війни. Коли почалися перші вибухи, кожен рятував найдорожче. Це наша трагічна реальність – нині кожен українець навіть у такому ідилічному місті, як Венеція, бачить перед собою руїни Маріуполя, Чернігова, Харкова, Київщини,

– написала Олена Зеленська.

Під час звернення гостям бієнале демонстрували світлини з пам'ятками культури, обкладеними піском, руїни українських музеїв, зокрема музею старожитностей у Чернігові та музею, де зберігалися роботи Марії Примаченко.

"Для кожного з нас її картини – втілена казка з дитинства, і на наших очах тієї миті ніби розстріляли казку. Але… казка вціліла! Після звільнення Київщини ми дізналися, що охоронець музею Анатолій з дружиною Наталією під обстрілами врятували все. Це диво мистецтва та людяності, які навіть серед жахіть війни вражають особливо. І це історія про надію та перемогу", – наголосила Олена Зеленська.

Бо мистецтву у вимушеному вигнанні, як і людині у вигнанні, особливо потрібен дім. Дім, у якому не стріляють,

– підсумувала перша леді.

"Мистецтво – це також вид протистояння, у якому життя каже смерті: "Стоп, далі ти не пройдеш!" Мистецтво – це перемога нашої надії. Тож нехай буде мистецтво! І перемога!", – додала вона у дописі в інстаграмі.

Українські експонати на Венеціанському бієнале / Фото з інстаграму Олени Зеленської