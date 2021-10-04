Мішель і Барак Обама святкують 29 річницю весілля: зворушливі фото подружжя
Джерело:інстаграм Барака Обами
Знамените американське подружжя Мішель і Барак Обама одружилися 29 років тому. Вони є прикладом пари, яка зберігає кохання та взаєморозуміння у шлюбі протягом багатьох років. З нагоди особливого дня закохані опублікували нове фото.
44-й президент Сполучених Штатів Америки для мільйонів прихильників є зразком прекрасного сім'янина, люблячого чоловіка та турботливого татуся.
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Річниця весілля Мішель та Барака Обами
Барак на офіційній сторінці в інстаграмі опублікував фото, на якому зображений разом із коханою. Зворушливі кадри закохані зробили в день святкування річниці. Чоловік вкотре зізнався в коханні.
"З ювілеєм, Мішель! За останні 29 років я з насолодою спостерігав, як світ знайомився з тобою не тільки, як з дочкою Саутсайду, але і як з матір'ю, юристкою, керівником, письменницею, першою леді й моїм найкращим другом. Я не можу уявити життя без тебе", – з ніжністю написав Обама.
Барак Обама з дружиною / Фото з інстаграму Барака Обами
Барак Обама з дружиною / Фото з інстаграму Барака Обами
Мішель також привітала коханого. Вона опублікувала колаж, на якому поєднала архівну світлину, де вони зображені в юному віці, та знімок, яким вже поділився її обранець.
Як все почалося і як все триває. З ювілеєм, Бараку, люблю тебе!
– написала Мішель.
Мішель Обама з чоловіком / Фото з інстаграму Мішель Обами