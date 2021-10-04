44-й президент Сполучених Штатів Америки для мільйонів прихильників є зразком прекрасного сім'янина, люблячого чоловіка та турботливого татуся.

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Річниця весілля Мішель та Барака Обами

Барак на офіційній сторінці в інстаграмі опублікував фото, на якому зображений разом із коханою. Зворушливі кадри закохані зробили в день святкування річниці. Чоловік вкотре зізнався в коханні.

"З ювілеєм, Мішель! За останні 29 років я з насолодою спостерігав, як світ знайомився з тобою не тільки, як з дочкою Саутсайду, але і як з матір'ю, юристкою, керівником, письменницею, першою леді й моїм найкращим другом. Я не можу уявити життя без тебе", – з ніжністю написав Обама.



Барак Обама з дружиною / Фото з інстаграму Барака Обами



Барак Обама з дружиною / Фото з інстаграму Барака Обами

Мішель також привітала коханого. Вона опублікувала колаж, на якому поєднала архівну світлину, де вони зображені в юному віці, та знімок, яким вже поділився її обранець.

Як все почалося і як все триває. З ювілеєм, Бараку, люблю тебе!

– написала Мішель.



Мішель Обама з чоловіком / Фото з інстаграму Мішель Обами

Зазначимо, Барак та Мішель Обама одружилися у 1992 році. У цьому міцному, сповненому кохання шлюбі, народилися двоє доньок – Малія Енн та Наташа.