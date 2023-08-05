Є багато друзів, – Мішель Андраде зізналася, де бере гроші на створення власної музики

Раніше українська співачка Мішель Андраде оголосила, що більше не є продуктом продюсерського центру МОЗGІ Entertainment. Відтак тепер вона працює сама на себе. Мішель розповіла, де зараз бере гроші для створення власної музики.

Виконавиця пояснила, що вона вміє відкладати. Їй це робити легко. До того ж, за словами артистки, вона має багато друзів, які готові домовлятися про співпрацю на взаємовигідних умовах.

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Мішель Андраде розповіла про гроші для створення пісень

Артистка поділилася, що є гроші, які за час своєї співпраці вона відкладала. Тож вони дозволили їй жити минулого року, давати зарплатню та створювати музику. Зараз же, як повідомляє Мішель, є реклама. Також є концерти, проте їх не дуже багато.

Я вмію відкладати гроші, щоб в потрібний момент дістати та не хвилюватися, бо це для творчості,

– пояснила співачка.

"В мене є багато друзів режисерів, операторів. Звичайно, вони розуміють, що зараз тяжкі часи. Вони працюють не на сто відсотків гонорару, а готові домовлятися. Такий бартер", – додала Андраде.

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До слова, нещодавно відомий музичний продюсер Михайло Ясинський, який співпрацює з топовими зірками, порівняв їхні доходи до та після повномасштабного вторгнення. Він зауважив, що заробітки впали у десять разів. До 24 лютого такі зірки, як Оля Полякова, Макс Барських, Потап, Монатік та інші на рік заробляли близько одного мільйона доларів. Однак тепер на рік ця сума складає 100−150 тисяч доларів.