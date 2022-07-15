"Страшно їхати": Мішель Андраде зізналась, коли планує повертатись в Україну

Після щоденних ракетних ударів по містам України Мішел Андраде не поспішає їхати додому. Каже, що планувала приїхати у липні в Київ, але тепер не впевнена.

Війну в Україні зірка застала на зйомках проєкту "Орел і Решка" за кордоном, і відтоді додому ще не поверталась. Зараз вона перебуває в Іспанії, а наступного тижня планує приїхати у Варшаву, що в Польщі. На питання, чи планує вона поїздку додому, та не впевнена.

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Планувала поїздку в Україну в липні, але щодня новини шокують. Мені здається, зараз там небезпечно. Чесно кажучи, страшно їхати туди. Дуже хочу приїхати, відвідати друзів, які залишилися в Україні, побачити свій дім, бо дуже сумую. Також хотіла приїхати в Київ з благодійною метою. У мене залишилося багато речей і планувала подарувати тим людям, які їх потребують зараз. І концерти…

– поділилась Мішель Андраде.



Мішель Андраде в Іспанії / Фото з інстаграму зірки

Їй здається, що зараз українцям не вистачає підтримки, легкості. Тому їй хочеться виступати для тих, хто щодня працює для нашої перемоги. Також Мішель розповіла, як її застало повномасштабне вторгнення росії.

"Пам'ятаю, що сама всім телефонувала 24 лютого. Я не чекала дзвінків, бо знала, що зараз моїм колегам, друзям потрібна допомога. Мені було важливо знати, чи вони в безпеці, чи я можу якось допомогти. Якщо не помиляюся, писала Саші Заріцькій, Даші Астаф'євій, Даші Рибак, Наді Дорофєєвій, Ірині Горовій. Дуже багатьом людям тоді написала", – каже Мішель.

Вона каже, що їй дуже подобається, коли зустрічаються свої люди за кордоном. От нещодавно вона мала змогу побачитись із Сашою Заріцькою та Надею Дорофєєвою на футбольному матчі в підтримку України у Барселоні: "По-перше, відчуваю себе вдома, а по-друге, ніби по трішки повертаюся до минулого життя".

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