Мішель Андраде запустила подкаст: про що він і хто став першим гостем

Днями вийшов перший епізод нового подкасту "Юр нот елоун", ведучими якого є співачка й телеведуча Мішель Андраде та продюсерка Аліна Гисева. У подкасті дівчата разом із зірковими гостями ділитимуться переживаннями, про які люди не звикли говорити вголос.

Так, першою гостею стала блогерка Даша Майорова. Разом дівчата обговорили, чи існує дружба між чоловіком та жінкою.

Це цікаво Одразу знали, що одружимось, – Надя Дорофєєва розповіла, як Кацурін зробив їй пропозицію

Як подруги придумали подкаст "Юр нот елоун"

Ідея почати записувати подкаст виникла випадково. Мішель та Аліна постійно діляться одна з одною переживаннями. Такі розмови дарують обом полегшення та віру у власні сили. Тож вони вирішили, що їхні дружні "лікувальні" розмови мають чути всі українці.

"Юр нот елоун" допоможе слухачам рухатись уперед і робити все, щоб жити щасливо за будь-яких умов. Особливо під час війни,

– поділилися дівчата.

У нових випусках Мішель вперше відверто розкаже про особисте життя, а дівчата поговорять із гостями про дружбу, кар'єру, розставання, ментальне здоров'я та способи його поліпшення, особисті виклики й складні періоди.

Подкаст "Юр нот елоун": дивитись перший випуск онлайн

Відомо, що наступними гостями Мішель та Аліни стануть музикант Позитив, ведучий та шоумен Слава Дьомін і блогерка Маша Тимошенко.