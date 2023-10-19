Через виступ у нетверезому стані: Міша Крупін заявив, що зупиняє свою музичну кар'єру

Днями лідер гурту "Корупція" та член "Культурного Десанту" Міша Крупін потрапив у неприємну ситуацію. Це відбулося в Одесі.

Музикант виступив на благодійному концерті, втім, з'явився на сцені у нетверезому стані. Тепер він заявив, що на деякий період зупиняє свою творчу діяльність, аби такого більше повторилося.

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Міша Крупін зупиняє свою музичну кар'єру

Артист записав відеозвернення, де сказав, що на деякий час припиняє свою музичну діяльність. Крупін наголосив, що йому дуже соромно за той випадок в Одесі й більше він такого ніколи не допустить.

Я просто хотів перепросити в одеситів, слухачів, які прийшли до ресторану, і в ресторану, який дозволив мені зробити благодійний концерт. Але я вийшов у такому стані, в якому не можна виходити професійному музиканту. Мені дуже-дуже соромно. Скоріш за все я на деякий час свою кар'єру музичну буду припиняти. Ще раз вибачте, будь ласка. Ви ніколи мене не побачите на сцені в такому стані,

– наголосив співак.

Реакція мережі

У коментарях під відео фани підтримали музиканта, вони переконані, що таке могло статися з кожним. Головне, що співак визнав свою помилку і перепросив у публіки.

"Маєш право робити помилки. Не думаю, що це щось критичне. Ми ж люди та переживати всі події буває не так вже й просто. Тому вище носа, сил і наснаги тобі";

"Міша, нічого страшного. Інші ще гірше роблять і не думають просити вибачення";

"Та все норм";

"Не помиляється той, хто нічого не робить. Важливо, як людина виходить із прикрої ситуації. Міша – людина, яку я глибоко поважаю, вірю в його щирість. Не кожен здатен публічно визнати помилку. Трапилось, то й трапилось. Право на помилку ніхто не скасовує. У кожного з нас свої уроки. Зробили висновки й живемо далі. Одна прикра подія не може перекреслити все те, що Міша зробив і його майбутні добрі справи. Мішо, дивись вперед!";

"Головне, що ти розумієш, що зробив помилку. А право на помилку мають усі! Це точно не привід зупиняти свою творчу діяльність і скасовувати благодійні концерти! Усі живі люди! З ким не буває";

"Молодець, що вмієш визнавати свої помилки. Аудиторія чекає на тебе. Відновлюйся".