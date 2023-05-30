Зірка "Надприродного" Міша Коллінз зняв чуттєве відео з Майдану в Києві й нарвався на росіян

В Україну Міша Коллінз приїхав з легендою футболу Андрієм Шевченком. Вони прибули на запрошення ініціативи United24, амбасадором якої є тренер. Так, американський актор показався на Майдані Незалежності в Києві.

48-річний Міша Коллінз відомий за серіалами "Надприродне" та "Усі жінки відьми". 30 травня він потягом прибув до Києва. Схоже, актор, як і Андрій Шевченко, стане амбасадором платформи United24, що спрямована на збір коштів на підтримку України.

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Міша Коллінз з "Надприродного" показав відео з Майдану в Києві

Якщо спочатку мережею розлетілися фото United24, зроблені на залізничному вокзалі Києва, то згодом Міша Коллінз підтвердив приїзд у своїх соцмережах. В інстаграм-акаунті кіноактора з 4,7-мільйонною аудиторією з'явилося відео з Майдану Незалежності. На тлі Монумента Незалежності зірка "Надприродного" вимовив "Слава Україні", а в підписі подякував Зеленському та його ініціативі.

Дякую президенту Зеленському та United24 за запрошення в це прекрасне, героїчне, стійке серце України,

– підписав Міша Коллінз.

Цікаво, що в коментарі до Міші Коллінза набігли ображені росіяни зі своїм "всьо нє так однозначно":

"Я сподіваюся, Міша, ти зрозумієш, чому Росія це робить, коли це закінчиться. Хоч ти й ніби підтримуєш Україну, я все одно твій фанат";

"Міша, Міша. Ви нічого не знаєте про російських людей і політику. Я така засмучена. Ви неправі";

"Куди розумніше виглядають ваші колеги, які не коментують події. Цей конфлікт вам незрозумілий, ви надто далеко ментально і від росіян, і від українців, аби зрозуміти суть";

"Розбите серце";

"Відписка".

До речі, справжнє ім'я Міші Коллінза – Дмітрі Тіппенс Крашнік. Вважається, що родина актора має українське походження. Важливо, що американець з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну та навіть записує відеозвернення українською мовою.