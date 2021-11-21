"Міс Земля 2021": яка дівчина перемогла у престижному конкурсі краси

89 конкурсанток з усього світу 21 листопада взяли участь у конкурсі краси "Міс Земля 2021". Переможницею стала красуня з Белізу, Дестіні Вагнер.

21 листопада відбувся масштабний конкурс краси "Міс Земля 2021" (Miss Earth 2021). У зв'язку з пандемією коронавірусу, вже другий рік поспіль конкурс проходить віртуально.

До слова Голова комітету "Міс Україна" повідомила, чи поїде Олександра Яремчук на "Міс Світу 2021"

Переможниця і нова "Міс Земля"

Розкішну корону отримала Дестіні Вагнер. Вперше за всю історію конкурсу перемогла представниця країни Центральної Америки – Белізу.

Моя країна ніколи раніше не мала титулу "Міс Земля", і у нас ніколи не було міжнародної корони. Зараз це те, що нам потрібно. Я щаслива представляти таку чудову країну. Мене переповнюють емоції. Слова та подяку дуже важко передати. Але я вдячна,

– прокоментувала дівчина перемогу.



Дестіні Вагнер – "Міс Земля 2021" / Фото з інстаграму Дестіні Вагнер

Дестіні Елізабет Вагнер – 25-річна підприємиця та письменниця. Вона працювала волонтеркою, хореографинею, дизайнеркою вебсайтів. В університеті здобула ступінь бакалавра з менеджменту та підприємництва. Дівчина є також громадською діячкою, бо намагається змінити високий рівень дитячого голоду в Белізі.

У 2019 році вона вперше спробувала себе у конкурсах краси, але тоді зайняла лише друге місце. В інстаграмі Дестіні публікує світлини з яскравих фотосесій та просто кадри з життя.



Дестіні Вагнер – "Міс Земля 2021" / Фото з інстаграму Дестіні Вагнер



Дестіні Вагнер – "Міс Земля 2021" / Фото з інстаграму Дестіні Вагнер

Що відомо про конкурс

У "Міс Земля 2021" взяло участь 89 конкурсанток з різних країн. У трійку фіналісток, окрім Дестіні Вагнер, увійшли:

"Miss Земля Повітря" – Маріса Батлер, США;

"Міс Земля Вода" – Роміна Денекен ван дер Він, Чилі;

"Міс Земля Вогонь" – Байтонг Джарірат Песом, Таїланд.

Представницею України була "Міс Земля Україна" Марина Литвин. На жаль, дівчина не увійшла до 20 кращих.