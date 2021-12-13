"Міс Всесвіт 2021": красуня з якої країни стала переможницею конкурсу

В Ізраїлі цієї ночі відгримів 70 конкурс краси "Міс Всесвіт". Його переможницею стала дівчина з Індії – Харнааз Сандху.

Вночі 13 грудня в Ізраїлі відбувся ювілейний, 70 конкурс краси "Міс Всесвіт". Лише одна красуня повернулась з перемогою та омріяною короною – представниця Індії Харнааз Сандху.

До слова "Міс Всесвіт": у мережі обговорюють невдалий виступ Анни Неплях на репетиції

Що відомо про "Міс Всесвіт 2021"

Харнааз Сандху – індійська модель та акторка. Серед її захоплень – йога, танці, кулінарія, гра в шахи та верхова їзда. Вона активно бореться за права жінок у своїй країні.

На запитання суддів про дискримінацію молоді Харнааз відповіла, що порадила б юнакам і молодим дівчатам вірити в себе, не порівнювати себе з іншими, але й не залишатися байдужими до того, що відбувається у світі.

Отримавши головну корону, "Міс Всесвіт" пообіцяла, що займеться гострою темою захисту клімату.



"Міс Всесвіт 2021" / Фото з інстаграму Харнааз Сандху

, Індія вже втретє перемагає на конкурсі "Міс Всесвіт 2021".

У фіналі конкурсу Харнааз Сандху змагалась із двома найкращими конкурсантками:

Парагвай – Надія Феррейра;

ПАР – Лалела Мсвані;

До найкращих п'яти також увійшли:

Колумбія – Валерія Айос;

Філіппіни – Беатріс Гомес.

Україна на конкурсі

Представниця України Анна Неплях була однією з 80 учасниць. Вона не змогла підкорити членів журі та глядачів, а тому не пройшла до 16 найкращих у конкурсі.