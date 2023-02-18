"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко виходить заміж: фото з обручкою

"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко повідомила, що виходить заміж. Вона опублікувала фото з букетом квітів та показала руку з обручкою на безіменному пальці.

Незадовго після конкурсу "Міс Всесвіт" українка Вікторія Апанасенко поділилась щасливою новиною. Вона оголосила, що виходить заміж.

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Вікторія Апанасенко виходить заміж

Модель і волонтерка повідомила про заручини на своїй сторінці. Вона поділилась фото, на якому показала свою руку у руці нареченого. На тлі красувався букет жовтих тюльпанів, а на безіменному пальці – обручка з великим коштовним каменем.

Я сказала "так". Люблю тебе, мій Всесвіт. Кохання переможе темряву,

– лаконічно написала Вікторія.



Вікторія Апанасенко виходить заміж / Фото з інстаграму Вікторії Апанасенко

У коментарях всі близькі й друзі, дівчата з конкурсу "Міс Всесвіт", вітають Апанасенко з заручинами та бажають щастя.

Чи відомо щось про нареченого

Вікторія Апанасенко в одному з останніх інтерв'ю відмовлялась говорити про чоловіка, з яким має стосунки. Спершу вона сказала, що її "серце зайняте народом України", а потім таки зізналась, що має коханого. Вона лише уточнила, що він не політик, не розвідник і не держслужбовець.

"Дуже добрий, дуже сміливий, він бореться на своєму фронті. Я дуже ним пишаюся. Я нічого не буду казати з багатьох причин".

Вікторія розповідала, що для неї неважлива заможність людини, її статус, а натомість дівчина звертає увагу на якості.