Міс Україна Всесвіт Анна Неплях з відчаєм звернулась до європейців: "Ми не могли уявити такого"

Українська модель Анна Неплях приїхала до Бельгії на конкурс краси та виголосила промову на підтримку України. Вона закликала усіх не бути байдужими та зрозуміти, що війна може прийти до кожного будинку в Європі.

27-річна дівчина перебувала у складі суддів конкурсу "Міс Бельгія", а всі кошти, зібрані на заході, передали на допомогу Україні. За словами Неплях, вдалось зібрати 25 мільйонів євро.

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Коли Анні дали слово, вона звернулася до глядачів у залі та зазначила, що зараз Україна захищає демократію в усій Європі.

У мене до всіх питання: чому? Чому мир на землі повинен залежати від однієї людини, особливо коли ця людина – терорист, і кров мільйонів на його руках. Зараз у моїй незалежній прекрасній країні триває справжня війна і гинуть не тільки солдати, а й мирні жителі, зокрема й жінки та маленькі діти. Чи можете ви уявити таке майбутнє для своїх дітей? Ми теж не могли уявити,

– заявила модель.

"Міс Україна Всесвіт" також закликала НАТО закрити небо над Україною, і наголошувала, що це не лише її прохання, а мільйонів українців.

"Я і 48 мільйонів українців просимо НАТО закрити небо над Україною і нагадати, що українці щогодини гинуть, щоб захистити ліберальну демократію в Європі. Будь ласка, припиніть війну в Україні, бо завтра війна може прийти до вас", – додала дівчина зі сльозами на очах.

На заході Анну Неплях тепло зустріли як почесного журі конкурсу, подарували їй в готелі символічні квіти у синьо-жовтих кольорах і висловлювали велику підтримку під час конкурсу. Для події Анна обрала символічний білий костюм, а завершила образ високою зачіскою та макіяжем у синьо-жовтих кольорах.

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