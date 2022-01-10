"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях показала, як виглядала до збільшення губ

На конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2021" перемогла Анна Неплях. Дівчина "топить" за натуральність і закликає любити себе у будь-якій вазі. Однак сама коригувала свою зовнішність – збільшувала губи.

Схоже, на б'юті-ін'єкцію Анна Неплях наважилась п'ять років тому. У профілі з 300-тисячною аудиторією вона опублікувала архівне фото, датоване 4 січням 2017 року. На ньому "Міс Україна Всесвіт 2021" ще зі своїми губами.

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Фоловери поцікавились, чи наважиться вона на укол вдруге, на що красуня відповіла – ні. Зараз за її ефектні фото відповідають фільтри та застосунок FaceApp, який реалістично коригує обличчя – губи, ніс, вилиці та інше. Ба більше, улюблені процедури моделі – засмага і любов.

Боронь Боже. За мої губи тепер відповідають фейсап і фільтри,

– відповіла Анна Неплях.

Анна Неплях до збільшення губ / Фото з інстаграму "Міс Україна Всесвіт 2021"

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Анна Неплях про дієти та зайву вагу

Знаменитість не приховує, що ніколи не була дюймовочкою. Майже рік тому вона важила 72, але схудла на 12 кілограмів заради конкурсу "Міс Україна Всесвіт". Зараз дівчина важить 61,5 кілограм при зрості 173 сантиметри. Такого результату вона досягла завдяки правильному харчування, спорту та масажам, тоді як раніше мордувала себе дієтами.

Ви не знайдете дієти, на якій я не сиділа. Кефіри, білкові, гречані, я навіть оцет пила. Добре, що мізків вистачило ніколи не доводити себе до блювоти. Можу сказати одне – всі вони не ефективні,

– заявила "Міс Україна Всесвіт 2021".

Вона додала, що найефективніший спосіб схуднути – турбуватися про своє здоров'я. Анна Неплях радить здоровий сон, спорт, збалансоване харчування та водний баланс, адже після виснажливих дієт всі зривають, а кілограми повертаються.

Анна Неплях про дієти та зайву вагу / Фото з інстаграм-сторіс "Міс Україна Всесвіт 2021"

Коли Бог роздавав суперсилу їсти і не гладшати, я стояла за суперсилою вдало виходити на фото для документів,

– пожартувала Анна Неплях і показала фото з паспортів.

Анна Неплях у паспортах / Фото з інстаграм-сторіс "Міс Україна Всесвіт 2021"