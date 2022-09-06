"Міс Україна" відкриває нацвідбір на звання головної красуні: якою буде її місія у час війни

Конкурс краси "Міс Україна" відбуватиметься! Комітет повідомив, що відкриває національний відбір, він проходитиме онлайн і офлайн.

Організатори конкурсу краси "Міс Україна" вирішили, що також можуть доносити світові інформацію про події в Україні. Саме тому комітет повідомив про відкриття національного відбору "Міс Україна-2022".

До слова "Дерусифікували" Apple Music: українські пісні очолили рейтинг музичної платформи

"Міс Україна" починає нацвідбір

Організатори конкурсу підкреслюють, що "Міс Україна" може стати своєрідним послом країни у світовій спільності конкурсу "Міс Світу". До того ж учасниці нацвідбору цього року фокусуватимуться на допомозі дітям.

З року в рік учасниці "Міс Україна" проводили в рамках конкурсу різноманітні благодійні акції, але в теперішніх умовах комітет конкурсу вирішив сконцентруватися на одному напрямку – допомога дітям-переселенцям та дітям, що постраждали від військових дій,

– повідомляють організатори.

"Тож у власниці титулу "Міс Україна 2022" буде дуже відповідальна місія – привернути увагу та докласти всіх зусиль для залучення коштів міжнародного співтовариства для потреб українських дітей та розповідати правду про війну в Україні".

Щоб зробити відбір безпечним, кастинг проходитиме у двох форматах – онлайн та офлайн. У конкурсі може взяти участь українка, незалежно від країни проживання, але вона повинна відповідати вимогам конкурсу.



Відкрито нацвідбір на "Міс Україну" / Фото з інстаграму конкурсу

Чому вирішили таки провести конкурс

Голова комітету "Міс Україна" Вероніка Щипцова поділилась деталями. Вона розповіла, що з початку війни отримала чималу підтримку від голови "Міс Світу" Джулії Морлі. Вона й надихнула все-таки обрати "Міс Україну".

Наразі в нашій країні страшна війна, проте ми впевнені в нашій перемозі та продовжуємо підтримувати ЗСУ. Відповідно формат проведення фіналу "Міс Україна" оберемо згідно з актуальною безпековою ситуацією в державі,

– поділилась Вероніка.

"Останніми місяцями ми також стали свідками вражаючих перемог Калуша та Усика. Вони є своєрідними "послами" нашої держави у світі. Україні потрібно більше величних звершень! Ми віримо, що "Міс Україна-2022" здатна перемогти на "Міс Світу"! Це ще одна з причин, чому ми вирішили запустити відбір", – додає вона.

Голова комітету конкурсу підкреслила, що найголовніше – це діти. Вони потребують особливої підтримки і допомоги, що й робитиме головна красуня.