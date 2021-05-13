"Міс Україна" показала стерту до крові ногу, готуючись до конкурсу

Модель та зірка конкурсу краси "Міс Україна" Єлизавета Ястремська посилено готується до шоу "Міс Всесвіт-2020". Дівчина показала, до чого призвели важкі репетиції перед конкурсом.

У своїх інстаграм-сторіз Єлизавета Ястремська поділилась невтішним фото, де засвітила закривавлену ногу. Ймовірно, ходіння на підборах у незручному взутті дало "свої плоди".

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Конкурси краси – це важка праця, а іноді і біль. Моя нога після репетиції...

– підписала знімок дівчина.



Нога Єлизавети Ястремської після репетиції до "Міс Всесвіт-2020" / Фото з інстаграм-сторіз моделі

Підготування до "Міс Всесвіт-2020"

Варто додати, що підготування до конкурсу "Міс Всесвіт-2020" – це не лише години репетицій, а й відвідування "званих вечорів", спілкування з іншими учасницями, пресконференції та фотосесії. Пропонуємо переглянути кілька знімків українки, яка перебуває у Маямі та готується до події, що відбудеться вже 16 травня.