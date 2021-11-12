"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук зустрічається з хлопцем зі списку Forbes

Три тижні тому на "Міс Україна" 2021 перемогла 22-річна Олександра Яремчук. Увесь цей час дівчина відмовлялась розсекречувати свого бойфренда. Як з'ясувалось, вона зустрічається з Андрієм Дегодою з українського списку Forbes.

Титулована красуня Олександра Яремчук з міста Калинівка, що на Вінниччині, не хотіла вплітати сім'ю і коханого в шоу-біз, однак журналісти пролили світло на її приватне життя. Як з'ясувалось, і родина, і бойфренд "Міс України" 2021 не такі прості, як вона розповідала.

До теми "Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук засвітилась з батьками та бойфрендом: рідкісне фото

Спочатку стало відомо, що батько моделі – ексдиректор банку. Днями ж у ЗМІ викрили її хлопця. Так, Олександра Яремчук зустрічається з 36-річним Андрієм Дегодою, сім'я якого посідає 45-те місце в українському Forbes (дохід компанії ERC за 2021 рік становить 11 мільйонів гривень).

Ба більше, Андрій Дегода зареєстрував на 22-річну кохану фірму, яка пов'язана з продажем комп'ютерної техніки та IT-технологіями. За словами "Міс Україна" 2021, "це лише за документами".



"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук з бойфрендом і батьками / Скриншот з відео