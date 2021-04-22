Міс Україна-2021: коли відбудеться конкурс краси

Конкурс "Міс Україна-2021" відбудеться у жовтні 2021 року в Палаці "Україна". Цьогоріч конкурс святкуватиме ювілей – 30 років, тому організатори обіцяють цікаве та яскраве дійство.

Про остаточну дату проведення конкурсу "Міс Україна-2021" повідомили 22 квітня. Глава комітету конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щіпцова, яка у 2021 році вона стала власницею і главою комітету конкурсу, розповіла, що конкурс зазнав багатьох змін. До слова, у 2020 році конкурс "Міс Україна" був скасований через пандемію коронавірусу. У 2019 році перемогла скандально відома модель Маргарита Паша.

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Зміни на "Міс Україна-2021"

Зокрема, зміни стосуються і призового фонду – його збільшили на 1 мільйон гривень.

25 фіналісток боротимуться за головний приз – бажаний титул "Міс Україна", ексклюзивну корону і 500 тисяч гривень. Власниці титулу "Міс Земля" і "Міс Інтернешнл" отримають грошові винагороди по 250 тисяч гривень кожна,

– заявила Щіпцова.

Журі конкурсу складатиметься з українських знаменитостей, міжнародних зірок, експертів у сфері краси, моди й телебачення. "Уперше в історії конкурсу перед фіналом ми проведемо зйомку реаліті-шоу, яке відкриває для глядачів ексклюзивну інформацію про учасниць і бекстейдж-шоу "Міс Україна", – додала глава комітету конкурсу.

Окрім цього, для проведення конкурсу організатори залучили українські та міжнародні бренди. На такі зміни повпливала і дата проведення події – 30 років.

"Ми готуємо яскраве та наймасштабніше шоу за всю історію конкурсу", – наголосила Щіпцова.

Як подати заявку на "Міс Україна"

"Потрапити на кастинг дуже просто. Для цього необхідно лише заповнити анкету на сайті missukraine.ua, після цього кастинг-менеджери конкурсу зв'язуються з потенційними претендентками й дають усю необхідну інформацію про подальші дії та етапи проведення конкурсу. Щодо відкритих кастингів – достатньо тільки прийти в певний час у певне місце і заповнити анкету вже на місці", – заявила глава комітету конкурсу, додавши, що першим містом, де пройдуть кастинги, стане Одеса.

Учасниця також повинна мати:

зріст від 168 см;

вік – від 17 до 26 років;

громадянство України;

не мати дітей;

не бути заміжньою зараз або в минулому.

Кастинг-менеджери також звертатимуть увагу на особисті якості конкурсанток, рівень знання англійської та української мов, активну соціальну позицію, бажання брати участь у різних соціальних проєктах.