"Міс Угорщина" втекла з рабства в Північній Македонії: її могли продати на органи

21-річна Вікторія Язмін представляла Угорщину на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2021", а після цього мало не загриміла в рабство в Північній Македонії. Дівчині вдалося втекти від чоловіка, який погрожував вбити її та скинути в озеро.

Володарка титулу "Міс Угорщина Всесвіт 2021" дала емоційне інтерв'ю. Вікторія Язмін розповіла, як поїхала на фотосесію в Північну Македонію, і мало не поплатилася за це життям. Справу вже розслідує Інтерпол.

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Як "Міс Укгорщина" втекла з рабства у Північній Македонії

У Північну Македонію Вікторія Язмін відправилася, аби разом з іншими 11 моделями з різних країн світу відзняти колекцію одягу. Однак з самого початку все пішло не так, як обіцяли – у готелі в дівчини забрали паспорт, цілодобово стежили за нею, а чоловік, який представився агентом, залицявся, ліз цілуватися, а потім погрожував.

Він сказав мені: "Якби я вбив тебе прямо тут і кину в озеро, то за двадцять років ніхто не дізнався б, куди ти поділася". Я злякалася, але не показала цього, випила два келихи вина. Після цього я нічого не пам'ятаю з вечора. Напевно, щось було в напої. Я знепритомніла,

– розповіла "Міс Угорщина".

Після цього вона попередила дівчат у спільному чаті й попросила батька забрати її. Так, Вікторія втекла з готелю без речей, щоб не викликати підозр, і провела ніч у прихистку.

Це був пекельний день. Я боялася, що вони мене знайдуть. Я зовсім не спала, боялася заплющити очі. Мені й досі сняться кошмари, тому що потім спеціалісти сказали, що мене могли просто вбити або продати на органи,

– зізналася Вікторія Язмін.

Модель з Франції, яка теж була в Північній Македонії, подала заяву в поліцію, і за цю справу взявся Інтерпол. Однак "Міс Угорщина" й далі живе страху, бо так званий агент знайшов її в соцмережах і шантажує компроментуючими фото. Зараз Вікторія проходить психологічну реабілітацію і сподівається, що її історія вбереже інших дівчат.

"Психолог допомагає мені пережити травму, моє життя повністю змінилося. Я не можу нікуди йти одна, бо якщо бачу схожу на нього людину, у мене мало серце не зупиняється, мені стає страшно", – заявила модель.

"Міс Угорщина" Вікторія Язмін, яка втекла з рабства у Північній Македонії / Фото Габор Черкл, Blikk