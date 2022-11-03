Міс Пуерто-Ріко таємно одружилася з Міс Аргентина: захопливі кадри з розпису

"Міс Аргентина" Маріана Варела та "Міс Пуерто-Ріко" Фабіола Валентін розписалися 28 жовтня. Вони познайомилися на конкурсі Miss Grand International 2020 і таємно зустрічалися впродовж двох років.

Про заручини 22-річна Фабіола Валентін і 26-річна Маріана Варела оголосили в інстаграмі. Вони змонтували відео, в якому показали найяскравіші моменти своїх стосунків – спільні подорожі, романтичні сюрпризи, освідчення при свічках, каблучки з діамантами, розпис у столиці Пуерто-Ріко Сан-Хуані та святкування з рідними.

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"Міс Пуерто-Ріко" таємно одружилася з "Міс Аргентина"

Вирішивши зберегти наші стосунки в таємниці, ми відчинили їм двері в особливий день. 28.10.22,

– написали титуловані міс іспанською мовою.

На церемонію "Міс Пуерто-Ріко" Фабіола Валентін одягла білу сукню-піджак довжини міні з бахромою і широким поясом. Тоді як "Міс Аргентина" обрала чорні штани-палаццо, приталений білий жакет і зібрала волосся у високий хвіст.

Зазначимо, що Фабіола Валентін і Маріана Варела познайомилися 2020 року, коли представляли свої країни на міжнародному конкурсі краси Miss Grand International, він проходив у Таїланді. Вони увійшли до десятки найкращих. Фоловери вважали їх близькими подругами, але, як з'ясувалося, усі два роки красуні зустрічалися, а стосунки приховували.

Фабіола Валентін одружилася з Маріаною Варела / Скриншот з відео