За кар'єру в Москві та дружбу з кремлівськими блазнями: у "Міс Львів 2018" заберуть корону

Володарка титулу "Міс Львів 2018" Наталія Болюх уже багато років живе в Москві, хизується дружбою з такими як Лепс і з'являється на пропагандистських каналах. Організаторам конкурсу врешті-решт увірвався терпець, і вони нарешті заберуть у дівчини корону.

Титул "Міс Львів 2018" Наталія Болюх отримала як дівчина з міста Борислав, що на Львівщині. Однак після перемоги вона попхалася в Москву – постала фото на тлі кремлівських куполів, проводила час з путінським чиновником Аліком Назаряном, який вважає Крим російським, брехала, що у Львові її пресують українські націоналісти, і навіть "зависала" з Григорієм Лепсом, який їздить у Донецьк співати для поранених окупантів.

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У скандальної "Міс Львів 2018" Наталії Болюх заберуть корону

Ми отримали від вас десятки, сотні повідомлень, скріншотів, де ви пишете, наскільки обурюють вас вчинки цієї дівчини, що вважаєте її недостойною, що вона соромить наше місто і титул "Міс Львів". Ми не тільки хочемо виконати вашу волю, волю громадськості, ми повністю розділяємо ваші емоції,

– заявила президентка "Міс Львів" Валерія Никифорець.

Вона нагадала, що "Міс Львів" – це не конкурс краси, а соціальний проєкт. Він не про вроду, а про молодих дівчат, які мають соціальну, громадянську позиції та хочуть служити громаді. Оскільки під час повномасштабної війни Наталія Болюх живе в Москві, співпрацює з російськими брендами, з'являється в ефірі російських ток-шоу, то її позбавлять титулу "Міс Львів 2018".

Вперше за всю історію проєкту ми відкликаємо титул у Наталії Болюх і позбавляємо її права називати себе "Міс Львів", видаляємо її з історії конкурсу. З цього моменту й назавжди ми не маємо до неї відношення і не будемо мати,

– відрізала Валерія Никифорець.

Так, москвичці та подружці кремлівських блазнів суворо заборонили публічно згадувати про те, що 2018 року вона отримувала корону на сцені Львівського Оперного театру, та про сам конкурс "Міс Львів".

Цікаво, що згідно з процедурою, титул "Міс Львів 2018" переходить до тодішньої першої віце-міс Наталії Оверчук.

Наталія Оверчук – нова "Міс Львів 2018" / Фото з інстаграму дівчини