Міранда Керр вагітна вчетверте: модель та її чоловік-мільярдер знову стануть батьками

Австралійська модель Міранда Керр оголосила про вагітність. Колишня "ангел" Victoria's Secret та засновник Snapchat Еван Шпігель знову стануть батьками.

Колишня "ангел" Victoria's Secret та австралійська модель Міранда Керр поділилась з шанувальниками радісною новиною. Зірка подіумів вагітна учетверте.

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Міранда Керр стане мамою вдруге

Модель Міранда Керр та її чоловік-мільярдер, який є засновником Snapchat Еван Шпігель знову стануть батьками.

Міранда опублікувала кілька фото в соцмережах. Спершу вона натякнула на четверту дитину парами кросівок, які виставила у ряд.



Міранда Керр знову стане мамою / Скриншот

Згодом знаменитість опублікувала свої фото та показалась з округлим животиком. Міранда вирішила не приховувати стать дитини.

Рада повідомити про те, що чекаю четверту дитину. І це хлопчик,

– поділилась зірка.



Міранда Керр знову стане мамою / Скриншот



Міранда Керр знову стане мамою / Скриншот

Особисте життя Міранди Керр

Міранда Керр та Еван Шпігель почали зустрічатися у 2015 році. Після року стосунків вони заручилися, а вже у 2017 році зіграли весілля.

У шлюбі в подружжя народилося двоє дітей – 5-річного Харта та 3-річного Майлза. Міранда Керр також виховує сина від першого шлюбу з Орландо Блумом – 12-річного Флінна.