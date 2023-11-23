Після 7 років шлюбу Микола Тищенко розлучається з дружиною, – ЗМІ
Джерело:Bihus.Info.
Народний депутат України Микола Тищенко разом зі своєю дружиною Аллою Барановською ініціювали шлюборозлучний процес. Вони були разом 7 років.
Втім, у листопаді пара подала заяву до Оболонського районного суду Києва, який вже відкрив відповідне провадження. Водночас поки пара ніяк не коментує розлучення.
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Микола Тищенко розлучається з дружною
Інформація про це з'явилася на порталі Судова влада України. Так, 14 листопада пара подала заяву до суду, а вже 20 листопада він розпочав судові процеси, що стосуються розлучення зіркового подружжя.
Микола Тищенко подав заяву на розлучення / Скриншот з сайту
Стосунки Миколи Тищенка та Алли Барановської
- У 2016 році пара обмінялася обітницями й відсвяткувала весілля, а вже наступного року в подружжя народився син Давид, якому зараз 6 років.
- Раніше дружина нардепа активно публікувала особисте життя в соцмережах, втім у січні розповіла, що згодом вирішила цього не робити, бо має багато причин для цього. Тоді вона зазначила, що попри повномасштабну війну їхні стосунки з чоловіком стали навіть міцнішими. До того ж Алла зауважила, що через роботу Микола не живе з сім'єю.
Алла Барановська розповіла про стосунки з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс
- У травні Барановська привітала коханого з днем народження і поширила їхнє спільне фото.
- Крім того, жінка розповідала, що подружжя навіть задумувалося над другою дитиною, але вирішили, що поки це не на часі.
Алла Барановська зізналася, чи хочуть вони з чоловіком ще дітей / Скриншот з інстаграм-сторіс