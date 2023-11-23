Після 7 років шлюбу Микола Тищенко розлучається з дружиною, – ЗМІ

Народний депутат України Микола Тищенко разом зі своєю дружиною Аллою Барановською ініціювали шлюборозлучний процес. Вони були разом 7 років.

Втім, у листопаді пара подала заяву до Оболонського районного суду Києва, який вже відкрив відповідне провадження. Водночас поки пара ніяк не коментує розлучення.

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Микола Тищенко розлучається з дружною

Інформація про це з'явилася на порталі Судова влада України. Так, 14 листопада пара подала заяву до суду, а вже 20 листопада він розпочав судові процеси, що стосуються розлучення зіркового подружжя.



Микола Тищенко подав заяву на розлучення / Скриншот з сайту

Стосунки Миколи Тищенка та Алли Барановської

У 2016 році пара обмінялася обітницями й відсвяткувала весілля, а вже наступного року в подружжя народився син Давид, якому зараз 6 років.

Раніше дружина нардепа активно публікувала особисте життя в соцмережах, втім у січні розповіла, що згодом вирішила цього не робити, бо має багато причин для цього. Тоді вона зазначила, що попри повномасштабну війну їхні стосунки з чоловіком стали навіть міцнішими. До того ж Алла зауважила, що через роботу Микола не живе з сім'єю.



Алла Барановська розповіла про стосунки з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

У травні Барановська привітала коханого з днем народження і поширила їхнє спільне фото.

Крім того, жінка розповідала, що подружжя навіть задумувалося над другою дитиною, але вирішили, що поки це не на часі.



Алла Барановська зізналася, чи хочуть вони з чоловіком ще дітей / Скриншот з інстаграм-сторіс