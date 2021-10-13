Міка Ньютон наголосила, "чий" Крим і чи збирається виступати в Росії

Українська співачка Міка Ньютон вже тривалий час живе та працює в США. Артистка зазначила, що не збирається виступати в Росії, бо їй не подобаються стосунки, у яких ця країна зараз з Україною. Також виконавиця наголосила, що Крим – це Україна.

Міка Ньютон нещодавно вперше розповіла про боротьбу з онкологією. Вона повернулася в Україну й привернула увагу публіки. На особистій сторінці в інстаграмі артистка інколи спілкується з прихильниками. Днями в інстаграм-сторіз вона порушила питання російсько-української війни.

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Міка Ньютон про виступи в Росії

Артистка є однією з тих зірок шоу-бізнесу, які висловлюють тверду громадянську позицію та підтримують Україну в боротьбі за Крим і Донбас, у припиненні війни. Міка Ньютон не заперечує, що Росія воює з Україною.

"Є дуже багато питань з Росії й чи я приїду. Почнемо з головного, я – українка! І завжди жила в Україні. Я не люблю говорити про політику, але проти того, що відбувається між нашими країнами. Я проти війни! І вважаю, що Крим – це Україна! Я поважаю всіх своїх прихильників з різних куточків світу, але у цьому питанні я принципова. І відмовляюся від всіх виступів у Росії (включаючи корпоративи) вже багато років", – написала співачка.



Міка Ньютон про виступи в Росії та Крим / Скриншот інстаграм-сторіз співачки