Михайло Заливако захопив романтичним фото з Анною Богдан

Після завершення шоу "Холостяк-11" його переможниця та головний герой Анна Богдан і Михайло Заливако продовжують стосунки. Пара поділилась новим пристрасним фото.

Завершення проєкту "Холостяк-11" дало поштовх Михайлові Заливаці та Анні Богдан здійснювати свої мрії. Пара відправилась до Туреччини, де насолоджувалась відпочинком. Згодом вони повернулися до України. Однак Михайло та Анна продовжують показувати миловидні спільні світлини.

До слова Переможниця "Холостяка" Анна Богдан пояснила, чому не спілкується з ексчоловіком

Нове фото Анни Богдан і Михайла Заливаки

Днями "Холостяк" опублікував нове фото з обраницею. Закохані відпочивали в одному з закладів. Анна Богдан не соромилась почуттів та сиділа на колінах у Михайла, який ніжно обіймав її.

Для спільного виходу у світ Заливако одягнувся лаконічно – у сіру футболку, джинси й білі сліпони з блакитним принтом. Натомість переможниця романтичного шоу обрала жовту атласну сукню на тонких бретелях. Вона поєднала вбрання з м'ятними босоніжками на високих підборах, прикрашених камінцями.

Анна Богдан розпустила кучеряве волосся та зачесала його на один бік. На обличчі дівчина зробила легкий макіяж з акцентом на губах.



Михайло Заливако та Анна Богдан / Фото з інстаграму

"Холостяк" зворушливо підписав романтичний знімок, зізнаючись у почуттях до коханої.

"Подобається відчуття поруч. Подобається, коли йдемо за руку. Подобається, що викликаєш мурашки по шкірі. Подобається з тобою слухати одну пісню на repeat. Подобається, що не соромно. Подобається, коли дуркуєш. Подобається, що не боїшся. Подобається, що справжня. Загалом, подобається... і так, хімія – дуже подобається", – написав Заливако.