Холостяк 11 сезон: біографія Михайла Заливаки та 20 цікавих фактів з його життя

Вже 5 березня на телеканалі СТБ стартує 11 сезон романтичного проєкту "Холостяк". Напередодні прем'єри організатори знайомлять публіку з головним героєм Михайлом Заливакою. Творці шоу розповіли неочікувані факти про чоловіка, серед яких те, що він в дитинстві ламав спину та заново вчився ходити. Інші деталі з його біографії – читайте далі.

Михайло впевнений, що зможе закохатися на проєкті "Холостяк". Він прийшов на реаліті для того, щоб знайти дівчину, з якою зможе побудувати міцну сім'ю. Біографію Заливаки – читайте у матеріалі.

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Біографія "Холостяка" Михайла Заливаки

Михайло народився 28 вересня 1989 року в Харкові у сім'ї провізорів. Мама Заливаки раніше була керівницею фармуправління, а зараз пише ікони. Також у чоловіка є сестра по батькові, яку звати Ніка.

Чоловік не уявляє свого життя без бізнесу. 31-річний Михайло досяг успіху у кар'єрі. Він заснував логістичну компанію та активно розвиває її. Завдяки цьому Заливака став впевненим у собі та щоразу ставить нові цілі, що яких впевнено крокує.

Важливою складовою життя "Холостяка" є спорт. Михайло багато часу приділяє регулярним тренуванням та постійно вдосконалює своє тіло, підтримує його у чудовій фізичній формі. Також Заливака обожнює подорожі. Він полюбляє екстремальні мандрівки та активний відпочинок. У 2019 році чоловік здійснив сходження на Ельбрус маршрутом першопрохідців.



"Холостяк" Михайло Заливака / Фото stb.ua

Михайло дуже любить тварин. Зараз разом із ним мешкають двоє котиків: дівчинка Бублик і хлопчик Бруно. А ще він слідкує за модою і переконаний, що стильно можуть виглядати не лише дівчата, а й хлопці. Улюблений елемент гардеробу Заливаки – взуття. Він обожнює бренди Marni, Jil Sander, Maison Margiela, Balenciaga.



"Холостяк" Михайло Заливака / Фото stb.ua

Головний герой 11 сезону "Холостяка" прагне побудувати сім'ю з дівчиною, яка зацікавлена у професійному розвитку і постійно вдосконалювалася. Також Михайлові дуже не подобається, коли дівчина під час розмови нецензурно висловлюється. Ця якість може одразу відштовхнути чоловіка.

20 фактів про Михайла Заливаку

Чоловік обожнює котів. Він є господарем двох кішок.

Музика – це те, що здатне надихнути Михайла.

У дитинстві "Холостяк" ламав спину та заново вчився ходити.

Доброта – найсильніша сторона характеру Заливаки.

В дитинстві чоловік мріяв стати актором.

Батько – найсильніша людина для Михайла.

Михайло хотів би навчитися грати на фортепіано.

Заливака ніколи ні про що не шкодує.

У дитинстві "Холостяк" вкрав коня. Цей вчинок він вважає найзухвалішим у своєму житті.

Михайлові не комфортно, коли він перебуває в компанії дівчини, яка вживає нецензурну лексику під час розмови.



"Холостяк" Михайло Заливака / Фото stb.ua