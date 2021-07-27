У команді українських спортсменів, які представляють країну на Олімпійських іграх 2020 в Японії, потрапило подружжя Михайла Романчука та дружини Марини Бех-Романчук. Але якщо Михайло є професійним плавцем, то Марина – відома легкоатлетка, яка спеціалізується у стрибках у довжину. Поки чоловік готується до фіналу змагань, спортсменка виступатиме у олімпійському виді спорту – легка атлетика у дисципліні стрибки в довжину.

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Історія кохання Михайла та Марини Романчуків

Стосунки закоханої пари тривають щонайменше із лютого 2017 року, коли в Михайла в інстаграмі з'явилось перше спільне фото зі спортсменкою. З того часу Михайло та Марина разом багато подорожували, займались спортом та готувались до змагань. Весілля закоханих відбулось 2 вересня 2018 року у Хмельницькому – в регіоні, де народилась спортсменка Марина. Пара влаштувала красиву весільну церемонію, а сама наречена була одягнена у розкішну білу сукню з довгим шлейфом, в той час як Михайло обрав білий костюм-трійку.

Сексуальні фото закоханих

З моменту одруження пара часто публікує у мережі досить відверті та вкрай романтичні фото з найрізноманітніших локацій – у фотостудіях, на стадіоні, у подорожах. Михайло та Марина не соромляться демонструвати свої щирі почуття кохання на публіку, тому пропонуємо переглянути декілька найінтимніших фото пари, які вже підкорили мережу.

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