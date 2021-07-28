Після гастрономічного блоку кліпів "Український борщ", "Сало" і "Українські вареники", які набрали в YouTube більше 13 мільйонів переглядів, Михайло Поплавський приступив до ліричного соціальному циклу. Співаючий ректор всього за 8 годин зняв відразу два кліпи – "Батько" і "Сину мій".

Зворушливе, чуттєве відео, наповнене особистими переживаннями і тривогами, Михайло Михайлович присвятив своєму синові Олександру.

Пісня була написана композитором Ніколо Петрашем і поетесою Людмилою Пономаренко після того, як Олександр Поплавський потрапив у страшну аварію, ізраїльським медикам вдалося врятувати хлопця. Про цей складний період Поплавські говорити не люблять. Вони просто щасливі, що є одне в одного.

Головну роль у кліпі зіграв шестирічний онук Поплавського – Єгор. Він втілив свого батька в дитинстві. Для хлопчика це дебют.

Діти – це гордість, надія батьків і продовження роду. І ми живемо вірою в їх щасливе майбутнє. Кожен з нас бачить в дітях себе. Кліп "Сину мій" особливий для мене. Адже в ньому дебютував як актор, мій онук – Єгор Олександрович Поплавський. Цей кліп я присвячую всім Синам України,

– сказав Михайло Поплавський, презентуючи відео.

Його режисером стала Олена Вінярська, що зняла раніше для Поплавського епатажні, провокаційні кліпи. Цього разу вийшла стильна, але стримана робота, в якій очима дитини показані життєві цінності. Олена каже, що надихалася творами "Маленький принц" і "Аліса в країні чудес".

"Ідея кліпу – зворушлива любов батька до сина. Це унікальні відносини. Любов, захист, віра – це найбільший дар батька. Михайло Поплавський через гру в шахи занурює сина у дорослий світ, дає поради при вирішенні важливих завдань. А хлопчик ділиться з ним своїм cвітлим сприйняттям світу і фантазіями. Мене особливо зачепили слова пісні "я день и ніч благаю Бога, щоб безхмарною булу твоя дорога". Любов батька – виняткова, вона не багатослівна, але така сильна. Ось про це наша історія", – розповідає Вінярська.

Єгору знімальний процес дуже сподобався, він допізна відпрацював в кадрі, жваво цікавився процесом і тим, як він відображається на моніторі. Хлопчик отримав свій перший гонорар і похід в Макдональдс. Варто відзначити, що Єгор дуже схожий на свого популярного діда. Михайло Поплавський не приховує гордості за сина і внука і сподівається, що Єгор вибере творчу професію.

Кліп був знятий з використанням сучасних технологій LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки. Завдяки злагодженій підготовці та відпрацювання кожної деталі до виходу на майданчик відео зняли в рекордно короткі терміни.

Спеціально для Михайла Поплавського, Єгора і бек-вокалу були пошиті трендові костюми з тканини Gucci. Образи дівчат були стриманими, в стилі 70-х – це сукні-футляри і зачіски, стилізовані під солісток групи "Абба".

Михайло Поплавський впевнений, що вічна тема батьківської любові до дітей торкнеться серця слухачів і кліп набере не менше переглядів, ніж вибуховий "Український борщ", а то й більше.

Незабаром співаючий ректор обіцяє представити нову, не менш зворушливу роботу – "Батько".

Нагадаємо, Михайло Поплавський затіяв серйозний ребрендинг своїх хітів. Він зробив нові аранжування і перезняв відео на пісні "Блюз еротичних думок", "Приречений на любов", "Юний орел".

Також випустив кліпи на нові пісні "А ми з тобою любовники", "Любов у серці маю", "А нам сьогодні 50", "Забава", "Далі буде". В цілому, за два місяці він випустив 14 кліпів знятих з використанням сучасних технологій : LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки!