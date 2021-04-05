Михайло Поплавський відкрив український Діснейленд

Михайло Поплавський на малій батьківщині відкрив сучасне, креативне дитяче кафе "ПоплавОк". Урочисте відкриття відбулося в місті Благовіщенське, Кіровоградської області.

"Для мене це щаслива мить порадувати своїх земляків! В чудовій атмосфері провели день разом із дітворою! Я дивлюся в майбутнє і хочу, щоб наші діти були щасливі в незалежній Україні! Запрошую відвідати дитяче кафе "ПоплавОк" та приємно провести час зі своєю малечею! Діти – об’єднають Україну! Це наше майбутнє, наш сенс життя і щастя!", – зазначив Михайло Поплавський

В день відкриття кафе працювало безкоштовно, на свято завітало понад 500 дітей міста та району.

В кафе "ПоплавОк" окрім улюблених смаколиків на дітвору чекали приставки PlayStation 5 з найпопулярнішими іграми, аерохокей та інші забави.

Привабливий інтер’єр із зображенням героїв казок та мультфільмів, смачні пригощання, ігри та розваги в новоствореному кафе сподобалися як дітям, так і їх батькам. Щасливі діти від душі повеселилися!