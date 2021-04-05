Михаил Поплавский на малой родине открыл современное, креативное детское кафе "ПоплавОк". Торжественное открытие состоялось в городе Благовещенское Кировоградской области.

"Для меня это счастливый миг порадовать своих земляков! В прекрасной атмосфере провели день вместе с детворой! Я смотрю в будущее и хочу, чтобы наши дети были счастливы в независимой Украине! Приглашаю посетить детское кафе "ПоплавОк" и приятно провести время со своей малышней! Дети – объединят Украину! Это наше будущее, наш смысл жизни и счастье!", – отметил Михаил Поплавский.

В день открытия кафе работало бесплатно, на праздник пришли более 500 детей города и района.

В кафе "ПоплавОк" кроме любимых вкусностей детвору ждали приставки PlayStation 5 с самыми популярными играми, аэрохоккей и другие забавы.

Привлекательный интерьер с изображением героев сказок и мультфильмов, вкусные угощения, игры и развлечения в новом кафе понравились как детям, так и их родителям. Счастливые дети от души повеселились!