"Я за Лебіговича": як блогер Михайло Лебіга став мемом в тіктоці та чому його бачать президентом

Тікток заполонили меми про кандидата в президенти України Михайла Лебіговича. У коментарях майже під кожним відео користувачі пишуть, що голосуватимуть за нього на президентських виборах.

24 Канал вирішив розібратися в ситуації. Про те, з чого все почалися, які є меми про Лебіговича та як на це реагують в мережі – дивіться далі.

Це цікаво Жовто-блакитний прапор майорів у різних куточках планети: які світові зірки підтримували Україну

Хто такий Михайло Лебігович

Близько трьох тижнів тому під час стриму Михайло Лебіга подивився дебати Ющенка та Януковича. Після цього його охрестили кандидатом на посаду президента. Користувачі почали багато писати про те, що вони голосуватимуть за Михайла Лебіговича в коментарях під різними відео.

Тут слід зазначити, що Лебігович – це прізвище, яке є поєднанням слів Лебіга та Янукович.

Михайло нібито балотується в президенти від "Партії Регіонів", а знайти його можна буде в бюлетені під 5 номером. Ба більше, існують й кумедніші версії. За словами користувачів, він вступив у "Партію Лебігонів" або в партію "Слуг калорій".

Які є меми про Лебігу

Сам блогер вирішив записати відео, де пояснив, що це все жарти й ніхто нікуди не балотується. Окрім цього, він наголосив, що його прізвище – Лебіга.

Втім, це ще більше розбурхало фанатів, тож вони продовжили писати коментарі під публікаціями, навіть перейшли під англомовні відео. До того ж користувачі також фотошоплять світлини, де використовують обличчя Михайла замість Юлії Тимошенко, Олега Ляшка, Петра Порошенка та інших політиків. Вони знімають кумедні відео, в яких застосовують діпфейки та нібито запевняють, що Михайло Лебігович точно іде на вибори.

До того ж інші тіктокери підтримали цю хвилю хайпу і також знімають про те, що будуть голосувати за Лебіговича. Навіть інтернет-магазини публікують ролики, в яких показують одяг для майбутнього президента України.

Окрім цього, фани навіть пишуть пісні про Михайла. Так, про блогера створив пісню учасник "Голосу країни 11" Тьома Паучек.

Навіть депутат Верховної ради України Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі опублікував мем з Лебіговичем. До того ж в коментарях під відео Лебіги реперка Alyona Alyona іронічно зазначила, що проголосувала б за нього, якби той балотувався в президенти.

що під хештегом "Залебіговича" зараз понад 3,5 мільйона переглядів.