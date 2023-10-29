"Світ сумуватиме за тобою": світові зірки з болем реагують на смерть Меттью Перрі з "Друзів"

Новина про раптову смерть 54-річного актора з серіалу "Друзі" Меттью Перрі викликала емоційну реакцію серед зірок шоу-бізнесу. Світові знаменитості діляться спогадами та кадрами з Меттью.

Багато акторів висловили співчуття у соцмережах. 24 Канал зібрав реакції світового бомонду на смерть Меттью Перрі.

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Світові знаменитості віддали шану зірці "Друзів", який помер 28 жовтня 2023 року.

Реакції зірок на смерть Меттью Перрі

Акторка Меггі Вілер, яка зіграла Дженіс – подругу Чендлера у серіалі "Друзі", присвятила йому допис в інстаграмі. Вона наголосила, що це велика втрата для всього світу.

"Світ сумуватиме за тобою, Меттью Перрі. Радість, яку ти приніс багатьом за своє надто коротке життя, буде жити. Я вдячна за кожен творчий момент, який ми розділили", – написала Меггі.

Акторка Сельма Блер теж поділилася спільним селфі з Перрі та зазначила, що дуже його любила.

Мій найстаріший друг. Усі ми любили Меттью Перрі, а я особливо. Кожен день. Я любила його беззастережно. І він мене. І я зломлена. З розбитим серцем… Солодких снів, Метті,

– написала вона.

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" та "Всі жінки відьми" Шеннен Доерті написала в соцмережах, що вона виросла разом з Меттью.

"Колись ми були бандою. Ми всі разом виросли, наша дружба тривала довгий час. Насправді ціле життя. Я знаю, що багато хто страждає. Багатьом і, безумовно, нам буде його не вистачати. Я зараз переважаю шок і печаль", – зазначила акторка.



Шеннен Доерті відреагувала на смерть Меттью Перрі / Скриншот з інстаграму

Акторка Морган Фейрчайлд, яка зіграла матір Чендлера Бінга в серіалі "Друзі", поділилася публікацією в X (твіттер), де висловила співчуття через передчасну втрату "сина".

У мене розбите серце через передчасну смерть "мого сина", Меттью Перрі… Я висловлюю любов і співчуття його друзям і родині, особливо його батькові, Джону Беннету Перрі, з яким я працювала над Flamingo Road & Falcon Crest,

– написала Морган.

На смерть Меттью Перрі відреагував і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він зазначив, що ця втрата шокувала і засмутила його.

"Я ніколи не забуду ігри на шкільному подвір’ї, в які ми грали, і я знаю, що люди в усьому світі ніколи не забудуть тієї радості, яку він приніс їм. Дякую за весь сміх, Меттью. Тебе любили – і за тобою будуть сумувати", – написав Трюдо.

Актор Томас Леннон, який знявся разом з Меттью Перрі у фільмах "Знову 17" і "Дивна пара", поділився спільною фотографією в інстаграмі. Вні лише лаконічно написав "Надобраніч, друже!".

Ще один колега Меттью, актор Стерлінг Найт поділився спогадами про покійного друга. Він зазначив, що Перрі був добрим і поступливим під час його "першої великої ролі".

Він був добрим, щирим, давав поради та вселяв довіру. Я завжди буду трохи засмучений тим, що ми так і не зіграли в теніс, але, мабуть, небеса потребували трохи сарказму, а він був найкращим,

– написав Стергінг.

Актриса Лаура Бенанті, яка знялася з Перрі у фільмі "Продовжуйте", поділилася фотографією, на якій актори обіймають його.

"Метті був щедрим, мав блискучий і неперевершений талант. Яка жахлива втрата... Хай буде благословенною його пам'ять", – написала вона.

Акторка Алісса Мілано, яка зіграла разом з Перрі у фільмі "Танцюй до світанку" поділилася відео з Меттью. За її словами, він завжди був найсмішнішою і найдобрішою людиною в кімнаті.

Кіностудія Warner Bros, яка випустила серіал "Друзі" оприлюднила заяву після появи новина про смерть Меттью Перрі.

Ми спустошені відходом нашого дорогого друга. Меттью був неймовірно обдарованим актором і невід’ємною частиною сім’ї Warner Bros. Його спадщина буде жити у серцях багатьох. Ми висловлюємо свою любов його родині, близьким і його фанам,

– написали там.

Офіційний обліковий запис "Друзі" в інстаграмі опублікував допис, назвавши Меттью Перрі "справжнім подарунком для всіх нас".

Що відомо про смерть Меттью Перрі