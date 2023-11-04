У Лос-Анджелесі попрощалися з Меттью Перрі: на церемонії помітили зірок серіалу "Друзі"
Джерело:Daily Mail
Меттью Перрі знайшли мертвим у джакузі в його власному будинку у Лос-Анджелесі. 3 листопада відбувся похорон голлівудського актора. Закриту церемонію прощання відвідали зірки серіалу "Друзі".
В останній місяць життя Меттью Перрі був дуже щасливим. Нещодавно стало відомо, як актор провів останній день перед смертю – його бачили у гарному настрої на побаченні з таємничою брюнеткою.
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Прощання з Меттью Перрі
Похорон актора пройшов за шість днів після того, як його знайшли мертвим.
Закрита церемонія відбулася на Форест-Лаун – приватному кладовищі в північному передмісті Лос-Анджелеса. На прощання приїхали колеги Меттью Перрі по серіалу "Друзі":
- Дженніфер Еністон,
- Ліза Кудроу,
- Кортні Кокс,
- Метт Леблан,
- Девід Швіммер.
Після служби у церкві Перрі поховали в дерев’яній труні на кладовищі на Форест-Лаун. Воно розташоване навпроти студії Warner Bros Studios, де знімалися "Друзі".
Інсайдер, який був присутній на прощанні, зізнався, що там було багато сліз і сміху. Говорили про Меттью Перрі тільки близькі друзі та сім'я.
Як помер Меттью Перрі: що відомо
- Знаменитий американський актор, відомий за роллю Чендлера Бінга у серіалі "Друзі", помер у віці 54 роки 28 жовтня. Його знайшли мертвим у власному будинку в районі Лос-Анджелеса. Ймовірно, Меттью втопився в джакузі.
- Експерти поки що не можуть визначити точну причину смерті актора. Потрібно дочекатись завершення додаткових експертиз. Найімовірніша причина – зупинка серця.
- У мережі припускають, що Меттью Перрі передбачив свою смерть останнім фото в Instagram. Зірка культового серіалу "Друзі" поділився знімком, на якому він відпочиває в джакузі, на тому самому місці, де за кілька днів його тіло знайшли без ознак життя.