У Лос-Анджелесі попрощалися з Меттью Перрі: на церемонії помітили зірок серіалу "Друзі"

Меттью Перрі знайшли мертвим у джакузі в його власному будинку у Лос-Анджелесі. 3 листопада відбувся похорон голлівудського актора. Закриту церемонію прощання відвідали зірки серіалу "Друзі".

В останній місяць життя Меттью Перрі був дуже щасливим. Нещодавно стало відомо, як актор провів останній день перед смертю – його бачили у гарному настрої на побаченні з таємничою брюнеткою.

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Прощання з Меттью Перрі

Похорон актора пройшов за шість днів після того, як його знайшли мертвим.

Закрита церемонія відбулася на Форест-Лаун – приватному кладовищі в північному передмісті Лос-Анджелеса. На прощання приїхали колеги Меттью Перрі по серіалу "Друзі":

Дженніфер Еністон,

Ліза Кудроу,

Кортні Кокс,

Метт Леблан,

Девід Швіммер.

Після служби у церкві Перрі поховали в дерев’яній труні на кладовищі на Форест-Лаун. Воно розташоване навпроти студії Warner Bros Studios, де знімалися "Друзі".

Інсайдер, який був присутній на прощанні, зізнався, що там було багато сліз і сміху. Говорили про Меттью Перрі тільки близькі друзі та сім'я.

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