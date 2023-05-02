Від костюма сніжинки до сторожа: Леся Нікітюк висміяла дивакуваті образи на Met Gala 2023

У Нью-Йорку пройшов бал Інституту костюма Met Gala - одна з найбільш обговорюваних подій. Про неї вирішила висловитися й Леся Нікітюк, але в гумористичному стилі.

Бал інституту костюма проходить кожного року й щоразу викликає бурхливі обговорення. На Met Gala 2023 не обійшлося без епатажних, кумедних і подекуди дивакуватих образів.

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Леся Нікітюк про Met Gala 2023

Ведуча й блогерка Леся Нікітюк не оминула увагою цьогорічний бал та прокоментувала найцікавіші вбрання. Наприклад, вбрання Ріанни нагадало їй одяг свекрухи, яка повернулась із заробітків.



Леся Нікітюк про зірок на Met Gala 2023 / Фото з інстаграм-сторіз

Артист Lil Nas X постав у "голому костюмі" – був увесь обклеєний стразами та сріблястими блискітками. Тому Леся прокоментувала його так "Костюм сніжинки, на який ми заслужили".



Леся Нікітюк про зірок на Met Gala 2023 / Фото з інстаграм-сторіз

Та були й ті вбрання, які сподобались ведучій. Зокрема, образ Джареда Лето, який змінив костюм кота на вишуканий одяг. Леся запропонувала артисту зателефонувати їй.



Леся Нікітюк про зірок на Met Gala 2023 / Фото з інстаграм-сторіз

Леся Нікітюк про інших зірок на Met Gala 2023 / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про цьогорічне Met Gala

Met Gala – головний благодійний вечір, присвячений моді й стилю. Цього року вшановували пам'ять знаменитого дизайнера Карла Лагерфельда, під керівництвом якого були бренди Chanel, Fendi та Chloé.

Дрескодом цьогорічної червоної доріжки стало гасло: "Карл Лагерфельд: Лінія краси". Зірки повторювали образи, створені модельєром, відтворювали його стиль у вбраннях, надихались архівними look і навіть згадували про його кішку.