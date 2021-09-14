Met Gala 2021: зіркові пари приголомшили образами на червоній доріжці

Вночі на 14 вересня у Нью-Йорку відбулася fashion-подія Met Gala. Це щорічний захід, на якому збирають кошти для Інституту костюма. Цього року на червоній доріжці красувалося чимало знаменитих пар. У якому вбранні зірки постали перед камерами – дивіться далі.

Met Gala відкриває щорічну виставку в музеї Метрополітен. Щороку тематика події інша, тому знаменитості підбирають вбрання спеціально до неї. Святкова подія є чудовою можливістю продемонструвати розкішні аутфіти.

Дивіться також Зухвалі та романтичні: 5 пар, образи яких підкорили червону доріжку MTV Video Music Awards

Оскільки у 2020 році Met Gala скасували через пандемію коронавірусу, то цього року зірки намагалися бути найяскравішими. Цього року тема виставки "В Америці: лексикон моди". Зірки обирали аутфіти, які показували американську моду. Серед знаменитих пар, які виблискували перед публікою у вбранні від світових модельєрів були:

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек;

експодружжя Кім Кардашян і Каньє Вест;

Джастін і Гейлі Бібери;

Ріанна та A$AP Rocky;

Слоан Стівенс та Джозі Алтідор та інші.

Особливо вразила публіку та папараці Кім Кардашян. Світська левиця приїхала на захід у повністю чорному образі та балаклаві.

Зазначимо, через пандемію коронавірусу організатори змінили правила відвідування події. На Met Gala змогли потрапити лише ті, хто отримав щеплення від COVID-19 та дотримувався маскового режиму. Вартість квитків на грандіозну подію становить від 35 тисяч доларів.

Зіркові пари на Met Gala



Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на Met Gala / Фото Getty Images



Каньє Вест і Кім Кардашян на Met Gala / Фото Getty Images



Джастін і Гейлі Бібери на Met Gala / Фото Getty Images



A$AP Rocky та Ріанна на Met Gala / Фото Getty Images



A$AP Rocky та Ріанна на Met Gala / Фото Getty Images



Слоан Стівенс та Джозі Алтідор на Met Gala / Фото Getty Images