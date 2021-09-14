Met Gala 2021: зіркові пари приголомшили образами на червоній доріжці
Джерело:24 канал
Вночі на 14 вересня у Нью-Йорку відбулася fashion-подія Met Gala. Це щорічний захід, на якому збирають кошти для Інституту костюма. Цього року на червоній доріжці красувалося чимало знаменитих пар. У якому вбранні зірки постали перед камерами – дивіться далі.
Met Gala відкриває щорічну виставку в музеї Метрополітен. Щороку тематика події інша, тому знаменитості підбирають вбрання спеціально до неї. Святкова подія є чудовою можливістю продемонструвати розкішні аутфіти.
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Оскільки у 2020 році Met Gala скасували через пандемію коронавірусу, то цього року зірки намагалися бути найяскравішими. Цього року тема виставки "В Америці: лексикон моди". Зірки обирали аутфіти, які показували американську моду. Серед знаменитих пар, які виблискували перед публікою у вбранні від світових модельєрів були:
- Дженніфер Лопес і Бен Аффлек;
- експодружжя Кім Кардашян і Каньє Вест;
- Джастін і Гейлі Бібери;
- Ріанна та A$AP Rocky;
- Слоан Стівенс та Джозі Алтідор та інші.
Особливо вразила публіку та папараці Кім Кардашян. Світська левиця приїхала на захід у повністю чорному образі та балаклаві.
Зазначимо, через пандемію коронавірусу організатори змінили правила відвідування події. На Met Gala змогли потрапити лише ті, хто отримав щеплення від COVID-19 та дотримувався маскового режиму. Вартість квитків на грандіозну подію становить від 35 тисяч доларів.
Зіркові пари на Met Gala
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на Met Gala / Фото Getty Images
Каньє Вест і Кім Кардашян на Met Gala / Фото Getty Images
Джастін і Гейлі Бібери на Met Gala / Фото Getty Images
A$AP Rocky та Ріанна на Met Gala / Фото Getty Images
A$AP Rocky та Ріанна на Met Gala / Фото Getty Images
Слоан Стівенс та Джозі Алтідор на Met Gala / Фото Getty Images