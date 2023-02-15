Гурт МЕРІ з Винником презентував проникливий трек "Коли твоя земля в війні": яким вийшов кліп

Український рок-гурт МЕРІ випустив нову потужну пісню "Коли твоя земля в війні". Музиканти також відзняли відеокліп, який зрежисерував фронтмен Віктор Винник.

Віктор Винник і гурт МЕРІ за майже рік повномасштабного вторгнення видали кілька пісень на військово-патріотичну тематику – "рускій ваєнний карабль", "Герой", Victori та альбом "Так, я з України". 15 лютого відбувся ще один реліз.

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Гурт МЕРІ презентував трек "Коли твоя земля в війні"

Автором пісні "Коли твоя земля у війні" виступив Віктор Винник. Він простими словами описав сьогодення українців, передав наші надії, сподівання та непохитну віру в перемогу. Цей трек увійде до нового альбому МЕРІ, який, ймовірно, побачить світ вже весни 2023 року.

На пісню відзняли кліп, режисером якого виступив Віктор Винник. За задумом, він передає почуття, які країна переживала протягом року – тривогу, сум. У фіналі головному героєві трапляється давня могила воїнів УПА – як нагадування та символ того, що наша війна є продовженням їхньої боротьби. І ми не маємо права зрадити пам'ять героїв, полеглих за нашу свободу.

МЕРІ – Коли твоя земля в війні: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю 24 каналу фронтмен гурту МЕРІ розповів про роль кохання під час війни, хоробрість і незламність українців, якими захоплюється світ.