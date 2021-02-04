В мережі з'явилось відео, як Потап освідчився Каменських кілька років тому: варто побачити

У травні 2019 році Потап і Настя Каменських одружились неподалік Києва. Подія набула чималого розголосу і стала справжньою несподіванкою для усіх фанатів. Втім, вони і не здогадувались, як відбулось освідчення Потапа задовго до цього. Тепер прихильники можуть побачити відеофакт події.

Джерело: the Lime

Коли відбулось освідчення Потапа Насті – невідомо, втім, це сталось, коли їхній будинок за Києвом перебував ще у стадії будівництва.

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Як Потап освідчився Каменських

Ексклюзивним відеороликом з місця події поділилось одне з українських видань. Як виявилось, до особливого моменту репер готувався відповідально. Він сказав Насті, що на будівництві робочі знайшли старовинну шкатулку, тому Потап вмовив Настю поїхати і подивитись на неї. Цю шкатулку начебто передав йому прораб, а він – вручив коханій, проте у ній була коробка з каблучкою. Одразу за нею він вручив Каменських великий букет білих хризантем і попросив у неї "руку і серце".

Коли ж Настя відповіла заповітне "так", вони обійняли одне одного і після цього зробили кілька кадрів на пам'ять. У такий момент співачка не могла стримати сліз щастя.

Як Потап освідчився Насті Каменських: відео

Варто додати, що незважаючи на те, що у травні 2021 роки пара святкуватиме 2 роки з моменту весілля, свої стосунки вони зареєстрували задовго до нього. Зокрема, пара зіграла своє "перше" весілля у Лас-Вегасі.