Мені боляче, – Олег з "Холостячки" прокоментував свій раптовий виліт

У 8 випуску "Холостячки" проєкт покинув Олег. Злата Огнєвіч відправила учасника додому зі словами, що не готова бути його жінкою. Хоч зйомки проєкту завершилися давно, чоловік емоційно прокоментував свій виліт. Він зізнався, що йому досі боляче.

На другий тиждень в Одесі 41-річний Олег Плахотнюк став проявляти ініціативу й демонструвати, що "Холостячка" приваблює його як жінка. Ця наполегливість відштовхнула Злату Огнєвіч, і вона не стала втягувати чоловіка у стосунки, в яких від неї не буде віддачі. З проєкту він пішов гідно, а в інстаграмі поділився своїми справжніми переживаннями.

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Ексучасник "Холостячки" розповів, що на церемонії троянд був розслаблений і, за порадою Злати, ні про що не переживав. Так, рішення зірки ошелешило його. Олегу боляче, що приплив почуттів відчув лише він, однак подякував співачці за щирість.

Я не типаж Злати, вона не відчула іскри між нами. І я вдячний їй за правду. Хоч і сильно засмучений, і навіть трохи ображений… Сьогодні мені боляче,

– зізнався Олег.

Відповідаючи на запитання фоловерів в інстаграм-сторіс, чоловік зізнався, що досі закоханий у Злату Огнєвіч: "Почуття так швидко пройти не можуть". Олег додав, що зараз самотній. Він не шукає стосунків, а присвячує усього себе двом донькам.

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Нагадаємо, у 9 випуску "Холостячки" Злата Огнєвіч познайомиться з реальним життям претендентів на своє серце. Вона піде на побачення з:

Дмитром Шевченком;

Максимом Тарапатою;

Андрієм Задворним;

Андрієм Хвєткєвічем.

Повний текст публікації ексучасника "Холостячки" Олега:

Я йду. Дивні почуття мене обурюють. Уперше за 8 тижнів я повірив у себе.

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Я якось навіть не думав про церемонію, і про те, що буде далі, був максимально розслаблений. Можливо, виною тому моя довірливість, адже на тренуванні Злата дала мені надію, попросила не переживати й взагалі, як мені здалося, цього тижня ми непогано провели час. Я показав себе з ще одного боку – дорослого, серйозного чоловіка, який знає що хоче і робить конкретні кроки.

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Ми стали ближчими, я відчув приплив почуттів, мені захотілося стати ближче. Але так здавалося тільки мені.

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Я не типаж Злати, вона не відчула іскри між нами й не хоче продовжувати цю агонію. І я вдячний їй за правду. Хоч і сильно засмучений, і навіть трохи ображений. Я жива людина зі своїми емоціями та переживаннями й сьогодні мені боляче.