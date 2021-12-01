Мені багато хочеться сказати, – Ольга Харлан про участь в "Танцях з зірками"

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан після фіналу "Танців з зірками" опублікувала допис, в якому подякувала всім, хто допомагав їй на шоу.

У "Танцях з зірками" Ольга Харлан і Дмитро Дікусар посіли друге місце. За пару вболівали мільйони телеглядачів, для яких результат фіналу став дуже неочікуваним. Ольга опублікувала допис, в якому подякувала всім, хто був разом із нею протягом цих трьох місяців.

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Ольга Харлан про "Танці з зірками"

"Багато що хочеться сказати та розказати. Буду робити це поступово. Сьогодні хочу сказати дякую! Друзі, ви навіть не уявляєте скільки людей працювали над тим, щоб ви бачили нас щонеділі!", – наголосила Харлан.

Фехтувальниця подякувала адміністраторам, які були поруч із нею: "Як я вам і казала, ви мої ангелики! Я хотіла навіть вас до себе додому забрати на декілька тижнів!".

Слова подяки прозвучали на адресу сценаристів, продюсерської групи, Володимира Завадюка, операторської групи, яка дуже любить свою роботу.

"Олено Коляденко, ти – головний натхненник, професіонал, "мати" всіх постановок цього сезону! І я безмежно рада, що потрапила саме в цей сезон і що пощастило попрацювати з тобою!", – поділилася Ольга.

"Олено Шоптенко, ти людина-сила! Навіть якщо просто проходила повз, то могла зупинитися та підказати, як потрібно. І лише тоді це додавало танцю фарб. Ти завжди мотивувала. Я назавжди запам'ятаю нашу першу розмову, яка сталася після одної з репетицій першого танцю. Тоді ти сказала: "Просто прокайфуй тут, після Олімпіади буде саме те". І я справді кайфувала від кожного танцю, яким би важким він не був", – написала Харлан.

Спортсменка подякувала й багатьом іншим творцям "Танців з зірками", без яких шоу було б неможливим.



Ольга Харлан і Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму Ольги Харлан

Текст публікації Ольги Харлан:

Друзі, ви навіть не уявляєте, скільки людей працювали над тим, щоб ви бачили нас щонеділі. Тому почну з початку.

Дякую всім адміністраторам, а особливо! Як я вам казала, ви мої янголята! Я хотіла навіть вас до себе додому забрати на кілька тижнів! Сценаристам та продюсерській групі, Володимиру Завадюку. Всій операторській групі, яка шалено любить свою роботу!

Олено Коляденко, ти – головний натхненник, професіонал, «мати» всіх постановок цього сезону! І я шалено рада, що потрапила саме в цей сезон і що мені пощастило попрацювати з тобою!

Олено Шоптенко, ти людина-допомога! Навіть якщо просто проходила повз, то могла зупинитися і підказати як треба, і тільки тоді це надавало фарб танцю. Ти завжди мотивувала. Я назавжди запам'ятаю нашу першу розмову, яка сталася після однієї з репетицій першого танцю. Ти мені сказала: "Просто прокайфуй тут, після Олімпіади буде саме воно". І я реально кайфувала від кожного танцю, яким би складним він не був.

Костянтине Гордієнко, ти просто генератор геніальних ідей, які подобалися всім! До речі, усі 3 постановки, які обрали, ви глядачі, для всіх фіналістів ставив Костя!

Ігорю Кулешин, ти чудовий тим, що ти видавав безліч ідей за одну секунду, і вони всі були чудовими! А потім, коли просиш повторити, ти казав: "Я вже не пам'ятаю" і видавав щось нове.

Павле Бондаренко, ти змушував відчути та опрацьовувати кожну емоцію у кожному кроці танці!

Всі ви доповнюєте один одного і це все втілювалося в тому, що ви, глядачі, бачили під час ефіру! Це величезна команда, яка дуже любить свою роботу! А вона в них не легка та дуже нервова, я б сказала! Ви герої! Спасибі вам велике!

На цьому я, звичайно ж, не закінчила! Тому, далі буде...