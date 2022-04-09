У мене теж є свої страхи, – російський комік Сабуров боїться говорити про війну

Російський та казахський гуморист Нурлан Сабуров днями виступив у США, де фани запитали його про позицію щодо війни Росії проти України. Той відповів, що він справді співчуває, але пам'ятає і про своїх дітей.

Російський та казахський стендапер та комік, відомий завдяки програмі "ЧБД" Нурлан Сабуров провів концерти в Лос-Анджелесі. Там глядачі не змогли не запитати його про позицію щодо війни в Україні.

До слова "Як ви спите вночі": Måneskin підтримали Україну потужною піснею з кадрами війни

Нурлан Сабуров боїться говорити про Україну

Гуморист, який взагалі не висловлювався про вторгнення Росії, почув викрики з залу з проханням висловитися щодо війни.

"Чому ти мовчиш? Скажи, що ти проти! Якщо ти зас**в – так і скажи! Висловися проти! Люди помирають! Сім'ями вмирають! Сім'ями! Ти мусиш сказати, що ти проти!" – кричали у залі.

На це Нурлан відповів, що справді має страхи.

Так, так і є, братику! У мене є сім'я. Ви повинні розуміти. Ви повинні зрозуміти, що у мене теж є свої страхи... Не варто знецінювати мене,

– сказав комік.

Також Сабуров заявив, що "ніхто не зобов'язаний" протестувати про війни чи висловлювати позицію. Водночас він додав, що співчуває через смерті дітей в Україні.

"По-перше, я щиро співчуваю. Я людина, друже. У мене багато мінусів, але я не дебіл. Коли я бачу ці кадри, я не думаю, що так і треба. Ти кого з мене робиш? Я співчуваю. У мене свої діти, ти думаєш, я покидьок? Всі ці люди, кого ви з мене робите?" – заявив Нурлан Сабуров.

Що Сабуров сказав про війну:

Додамо, що Нурлан Сабуров восени 2021 року відвідував Україну з туром. Заробивши кошти на фанатах з України, тепер чоловік боїться говорити про кровопролитну війну, розв'язану Росією.



Постер про концерт Сабурова у Львові / Фото з сайту коміка