Мене може нагинати лише чоловік, – Гвоздьова про критику фанів та похвалу MELOVIN на "Танцях.."

Українська танцюристка Ілона Гвоздьова особливо гостро коментує виступи зірок на "Танцях з зірками". Через це її навіть покликали статти суддею у 5 випуску, а от в останньому, сьомому, вона стала гостем події та на зірковому балконі похвалила виступ MELOVIN, якого часто критикувала раніше.

Минулими ефірами Ілона Гвоздьова не соромилась різко критикувати виступи багатьох учасників, і через це часто перепадало виконавцю MELOVIN та його партнерці Лізі Русіній. Але у сьомому випуску після виконання румби Гвоздьова підійшла до пари на балконі та зізналась, що цей виступ їй сподобався.

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"Мел", я розумію, що ти не дуже мене полюбляєш, але сьогодні я хочу сказати, що це була справді вражаюча румба. Мені здається, за всі твої ефіри це була найкраща чоловіча румба серед зірок-учасників. Я побачила дуже класну роботу стегон, була крута "кукарача", ти дуже круто відкривав руки і твоя партнерка відчувала себе в руках крутого партнера,

– зазначила Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова прокоментувала виступ MELOVIN: дивіться відео онлайн

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Реакція мережі та самої Гвоздьової

Втім, фанати не повірили у щирість та неупередженість Гвоздьової після усіх її гострих заяв у сторону "Мела", тому засипали її гнівними коментарями в мережі:

"Ілону змусили, мабуть, це сказати";

"Критикувати можна, зобов'язуватися не потрібно. Виглядає бридко";

"Що там забула Гвоздьова? Сховайте її. Кому цікава її думка?";

"Гвоздьова в кожній бочці – затичка. До чого цей коментар був? Не впускайте більше її в павільйон";

"Ілону привели вибачатися ... Фу";

"Ілона була зайвою на балконі. Скільки можна піарити себе рідну, і хайпитись".

Але знайшлись і такі, що зраділи появі Гвоздьової:

​"Бідну Гвоздьову мало не змусили вибачатися за сказане раніше. Тягнуть Меловіна усіма силами в фінал";

"Ураааа Ілона!!! Вау! Який же приємний сюрприз! Кайф!";

"Ілонаа!";

"Шикарно станцювали! Навіть судді і Гвоздьова хвалили. Але оцінки знову занизили, напевно, хочуть нас знищити зовсім".

На такі коментарі відреагувала вже сама Гвоздьова у своєму інстаграмі одразу після шоу.

Сьогодні мала честь бути глядачем на 7 ефірі "Танці з зірками" і тому хочу відразу написати свої враження в цілому за ефір, поки свіжо в пам'яті! Головною темою обговорення знову став мій коментар щодо пари MELOVIN і його партнерки: "Мовляв, похвалила його, тому що керівництво "Танців..." її нагнуло"!!! Запам'ятайте, мої дорогі підписники, мене може "нагинати" тільки мій чоловік! Я говорю те, що вважаю за потрібне і так, як цього заслуговують учасники щодо ефіру і виступу",

– заявила танцівниця.