У мене був такий план, — Ірина Білик зізналась, що хотіла стати мамою донечки

Українська співачка Ірина Білик виховує двох синів. Вона розповіла, що раніше хотіла стати мамою й донечки. Однак тепер вирішила зупинитися й присвятити час кар'єрі.

Відома артистка Ірина Білик стала мамою вдруге за допомогою послуг сурогатної матері. Так народився її син Табриз. Ведуча Катя Осадча поцікавилась у зірки, чи хотіла вона стати мамою втретє.

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Чи планує Ірина Білик стати мамою

Виконавиця зізналась, що й справді планувала народити доньку.

У мене був такий план. Минулого року я про це домовлялася, думала, вела переговори… Здавалося, що я хочу,

– розповіла Ірина.

Однак коли в неї розпочалися гастролі, Білик зрозуміла, що не матиме часу приділяти достатню увагу і кар'єрі, і дітям.

"Я подумала, що це несправедливо, що третя дитина буде просто заручником того, що я багато працюю. Я вирішила, що на цьому я зупиняюся і всі свої останні роки буду присвячувати тільки своїм глядачам", — пояснила співачка.

Чи може Білик стати бабусею

Ірина Білий також зізналась, що, ймовірно, найближчим часом не матиме онуків. Бо її старший син Гліб – чайлдфрі (свідомо відмовляється від дітей з певних причин).

"Разом зі своєю дівчиною вони поки що не мріють про дітей. Кажуть, що, можливо, з Африки привезуть собі дитину, тому що там дуже багато дітей без батьків, вони голодують, їм погано… Я сказала, що це ваше життя, мені ніколи з онуками сидіти. Беріть хоч з Африки, хоч зі звідки завгодно – я буду любити будь-яку дитину", – висловилась співачка.



Син Ірини Білик з дівчиною / Фото з його інстаграму

Нагадаємо, Гліб народився в 1999 році у стосунках Ірини Білик з моделлю Андрієм Оверчуком. Хлопець не любить публічності, а тому дуже рідко з'являється в інстаграмі зіркової мами.

З коханою Алісою Гліб Оверчук зустрічається приблизно 3 роки. Ще на початку стосунків хлопець освідчився коханій, але зробив це доволі неординарно.