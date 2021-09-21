У мене був стокгольмський синдром, – Ігор Пустовіт дав власну версію шлюбу з блогеркою Сашею

Днями мережу сколихнуло інтерв'ю Маші Єфросиніної з популярною в західній Україні блогеркою Сашою Бо (Олександрою Пустовіт). Жінка розповідала про шлюборозлучний процес та начебто аб'юз, який вона терпіла від нього. Після хвилі критики у соцмережах Ігор Пустовіт дав власне інтерв'ю, де відповів на усі заяви жінки.

Інтерв'ю Ігоря Пустовіта вийшло через 5 днів після розмови Саші Бо з Машею Єфросиніною. Блогерка заручилась чималою підтримкою мережі, водночас як її чоловіку почали відмовляти у співпраці бренди, а прихильники – масово звинувачувати у домашньому насильстві. На розмову із чоловіком погодився телеведучий Слава Дьомін, в той час як блогерка Раміна Есхакзай та інші не хотіли записувати з ним інтерв'ю. Відомо, що суд щодо розлучення пари відбудеться 30 вересня.

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Про булімію та домашні заборони

Розмова Пустовіта розпочалась із булімії, на яку таємно хворіла Саша Бо останні 8 років. Чоловік розповів, що коли вступав у стосунки з блогеркою, то не знав про це, а почав здогадуватись впродовж перших років стосунків, адже вона не хотіла з ним про це ділитись. Чоловік остаточно підтвердив свої здогадки, коли залишив у квартирі диктофон і почув, як Саша замовила собі їжу, з'їла її у великій кількості і потім все виблювала.

Що таке булімія? Це психічний розлад харчової поведінки, що характеризується постійним відчуттям голоду та об'їдання, після яких людина намагається "очистити" організм за допомогою блювоти, проносних, сечогінних засобів, фізичних вправ.

"Саша страждає на булімію впродовж 8 років. Мені дуже було неприємно, коли Маша Єфросиніна просто сказала за це, але вони не приділили час цьому. Вони не зупинились на тому, що це не лише фізичні розлади особистості, це й психологічно включно. Людина живе у вічному стресі. Людині вічно неспокійно, вона чогось боїться, вона завжди шукає, де би поїсти. Вони в інтерв'ю дуже гарно і дуже грамотно подають, що "Я йому зізналася про булімію і він мене почав шантажувати". Тобто, ти як собі це уявляєш? Моя кохана дружина на той час розказує мені про свою проблему а я такий: "Огоо, отут тобі хана". Чому вони не розказують про те, що я сам дізнався про булімію і вона в стосунки зайшла з булімією", – розповів Пустовіт.

На запитання ведучого, чому той записував відео, де вона об'їдається і згодом блює, а потім цим шантажував, той розповів, що знав, як Саша потім може його знищити, тому перестраховувався.

Можливо, у тебе (у Слави Дьоміна, – Showbiz 24) була дружина, в якій ти був впевнений, що вона не захоче тебе знищити і принизити… Є якісь моменти, які я не зможу пояснити (про те, чому продовжував жити разом з Сашою, – Showbiz 24). Як пояснив мені згодом психолог, це перверзний нарцисизм, це стокгольмський синдром. Він у мене відбувався. Був страх, що аудиторія скаже, як я буду без неї, як я не буду бачити своїх дітей, тому що Саша не зовсім вміє з ними спілкуватись,

– заявив Пустовіт.

– спосіб психологічного захисту особистості від внутрішніх конфліктів. Нарцистичний перверт робить себе гідним за рахунок іншого.– психологічний несвідомий захисний стан, який характеризується прив'язаністю жертви до кривдника, виправдовує його дії та може ототожнювати себе з ним, переймаючи його ідеї.

Сім'я Саші та Ігоря Пустовітів / Фото з інстаграму блогерки

Ігор Пустовіт також розповів, що Маша Єфросиніна приділила питання булімії дуже мало часу, акцентуючи увагу лише на переїданні. Але він переконаний, що важливою річчю тут є також психічна складова, адже Саша часто зривалась, кричала, ніколи не залишалась вдома сама з дітьми, бо не могла начебто контролювати власні емоції. Він нібито впродовж 6 років просив її звернутись до лікаря, але та казала: "Ти не той, з ким я буду це вирішувати". Він хотів, аби цьому посприяла її мама, яка писала доньці повідомлення, втім, та до неї не прислухалась. Також він звертався до вітчима блогерки, але той йому не допоміг.

Зокрема Ігор розповів, що Саша не дозволяла йому ходити у туалет в квартирі, а лише на його студії, бо їй було неприємно, що він буде "робити свої справи" у домашньому туалеті. Також вона не хотіла, аби її речі та його прались разом. Йому ще не дозволялось нібито користуватись вдома білими рушниками. Саша Бо начебто теж не могла перебувати поруч з повними людьми, адже їй було це неприємно. Заради неї чоловік також вдався до пластичної операції живота, адже дружині нібито не подобалась форма його живота після кардинального схудення чоловіка.

Про рак шлунку і образи особистого характеру

В інтерв'ю Маші Єфросиніної Саша Бо розповідала, що в агонії одного разу Ігор побажав їй раку шлунку, знаючи, яка в неї проблема з булімією. Пустовіт пояснив, що все було не так, як розповідає його дружина.

"Знаєш, як це було? Я зараз перекажу все дослівно, вона мені сказала: "Ти – дно, і ти вже нічого собі у цьому не заробиш, а я собі ще на 20 таких будинків зароблю, на 20 салонів", – на що я відповів: "Ти на рак шлунку швидше заробиш, якщо ти не будеш лікуватися". В нас завжди був конфлікт, що нам треба полікуватися, а вона не хоче цього робити. А мама інколи намагалася на неї повпливати. Але вона використовує проти мами той самий прийом, що й проти мене: "Ах, ви зрадники, ви хочете мене у чомусь переконати, йди собі з ним говорити", – відреагував блогер.



Ігор та Саша Пустовіти до розставання / Фото з інстаграму блогерки

Не меншою образою для Пустовіта начебто стала заява Саші Бо в час шлюбу, що у нього статевий орган – маленького розміру. Саме тому одного разу, коли вона вчергове це сказала, той відповів, що "у неї відро".

"Це ті речі, які образливі всім жінкам. Тому що жінка, яка народила, чомусь бере цю образу автоматично на себе. Але ти не розумієш, які приниження я пережив від неї. Тобі жінка коли-небудь говорила, що у тебе маленький член? Вона мені говорила разів 10 за життя. Вона почала мені це говорити десь через 2 роки після початку стосунків. Я її запитав, чи вона розуміє, що він не зменшився від того моменту, як вони одружились. Чому ж тоді вона зі мною одружилась?.. В якийсь момент вона сказала, що перестала мене відчувати через те, що я ніби поправився і в мене лобок став товстіший, і, можливо, він став менший. Я в ці моменти хотів провалитись крізь землю, я чув це ще неодноразово. Один-єдиний раз про відро я сказав вже у нашій фінальній сварці", – заявив Пустовіт.

"Займатись з тобою сексом – це як дивитись у пустоту, і ти зі своєю маленькою пі*ькою навряд чи когось знайдеш". А я їй кажу: "Слухай, ти мене вже замахала зі своєю маленькою п*ською. Можливо, в тебе просто відро? Скільки можна мене принижувати",

– процитував сварку чоловік та зазначив, що сексуального життя у них не могло бути тижнями або місяцями.

Чоловік додав, що такі приниження начебто "живили" його дружину і вони відбувались регулярно. Під час останньої їхньої сварки, яка відбулась через кілька днів після першого інтерв'ю з Машою Єфросиніною, він зізнався, що вже не любив дружину, саме тому дозволив собі так її ображати, що вона показала в уривку відео. З цієї причини він також прочитав листування Саші з мамою та подружкою у її телефоні, поки вона спала. Останньою краплею зробити це стало повідомлення мами Саші, яке начебто його пробудило зі сну.

"Я не жалію про це, бо я в результаті врятував себе цим. Тому що я читаю фразу, яка будить мене зі сну, мама її пише: "Знаєш, як каже твій тато? Якщо йому щось не сподобається, нехай йде на**й з пляжу". Я читаю цю фразу і це наче було якесь заклинання, і я такий: "От тепер вже піду точно", – поділився блогер.

Про аборт

Причиною усього, чому він не йшов із "токсичних" стосунків, стали діти, за яких він переживав. Відомо, що у нього є син Данило і син Євген. Ігор Пустовіт оприлюднив під час інтерв'ю кілька відеороликів, де Саша підвищує голос на дітей та кричить за пролите какао та інші речі. Ці відео він знімав, коли Саша думала, що його немає вдома. Саме з цієї причини блогерка, нібито, ніколи не залишалась сама з дітьми вдома, бо втрачала контроль. Про це вона навіть писала йому в месенджері, що він теж продемонстрував у мережі.



Саша Бо із синами – Данилом та Євгеном / Фото з інстаграму блогерки

Він розповів зокрема про одну сварку, яка сталась на квартирі мами Саші ще у 2019 році – за 2 роки до розлучення. Було сімейне застілля, де з'ясувалось, що теща Ігоря дала таблетки від глистів її старшому внуку Данилу, бо він не міг сходити у туалет. Ситуація обурила чоловіка, тому він нібито попросив пояснень, після чого почався скандал. Він вирішив піти посеред цього всього з квартири, а за ним навздогін побіг син, що стало ще більшою причиною криків та істерик, які зафіксувала на відео сама Саша і потім скинула своїй свекрусі.

"Я з цим прожив, я навчився з цим жити. Я навчився рушниками її не витиратись, ходити в туалет на іншу квартиру. Мені з цим було ок. Мені не було складно бути обслугою для неї. Я настільки логістику налаштував по Івано-Франківську: там заберу посилку, там привезу, там знімлю, там фотку зроблю, там змонтую. "Ми рухаємось", – я так вважав, ми ж команда. Просто, бляха, поважай мене, вислови мінімальну вдячність", – констатував чоловік.

Найбільш образливим моментом в інтерв'ю Саші Бо Маші Єфросиніній блогер вважає, коли Пустовіт заявила, що Ігор просив зробити аборт, коли вона захворіла на туберкульоз. Блогерка заявляла, що тоді він говорив, аби вона зробила аборт, бо був ризик, що дитина народиться слабкою. Тоді у Саші був 2-місячний термін вагітності, а складне лікування тривало десь ще 2 місяці.

Я разом з мамою їздив у Львів в Інститут генетики, аби дізнатись, чи можна їй продовжувати вагітність, чи, можливо, варто її перенести. Вона каже, що я пропонував аборт. Але її мама також питалась, чи ми будемо боротись до кінця, чи ні. Ми сиділи разом в автомобілі і вирішували це. Не було прямої розмови, що варто робити аборт. Ми приймали це рішення разом і ми прийняли його вірним, і ми повинні бути вдячні Богу, що все так сталось,

– прокоментував свої слова Ігор.

Щодо аліментів та поділу майна, то Пустовіт обурений, адже юристи Саші вимагають у нього після розлучення 50 тисяч гривень аліментів щомісяця, а також додатково порівну витрати на покупки для дітей. Зокрема, він повинен продати спільно придбаний будинок та купити на ці кошти дві квартири у Києві. Щодо опіки над дітьми, то він може отримати 30% проведення часу з ними, а Саша – 70%. Ігор обурений такими умовами, адже він залишив увесь бізнес Саші, а сам залишився ні з чим, зважаючи на його порівняно менший щомісячний заробіток.

Ігор Пустовіт дав інтерв'ю про розлучення з Сашою Бо: дивіться відео онлайн